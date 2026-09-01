Egyetlen plusz hozzávalótól lesz igazán sima a vajkrém: ezzel pofonegyszerű lesz beburkolni a tortát

A klasszikus vajkrém az egyik legegyszerűbb választás, ha tortát vagy cupcake-et díszítenél: alapvetően mindössze vaj és porcukor kell hozzá, 1:2 arányban. A sikerhez azonban ez a két összetevő nem biztos, hogy elég. Érdemes odafigyelni néhány részletre, különösen akkor, ha igazán sima, könnyen formázható krémet szeretnél.

Így csináld a vajkrémet házilag, és mindig sima lesz.

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A csomómentes vajkrém titka

A jó vajkrémrecept első szabálya, hogy szobahőmérsékletű, puha vajjal dolgozz, a porcukrot pedig mindig szitáld át. Még így is előfordulhat azonban, hogy apró vaj- vagy cukordarabkák maradnak a krémben.

Ilyenkor jön a trükk: adj hozzá fél-egy evőkanál tejet. Ez segít fellazítani a sűrű masszát, csökkenti a szemcsésséget, és simábbá, rugalmasabbá teszi a krémet. A tejet fokozatosan adagold, miközben a robotgép alacsony fokozaton dolgozik. Ne legyen jéghideg, mert attól a vaj megdermedhet. Túl sokat se önts bele egyszerre, különben a krém folyóssá válhat.

Az így készült vajkrém tortára különösen praktikus, mert könnyebben kenhető és habzsákból is szebben formázható.

Vajkrém házilag: az egyszerű recept

A házi vakrém hozzávalói:

300 g puha vaj

600 g átszitált porcukor

½–1 evőkanál tej, szükség szerint

ételfesték opcionálisan

A házi vajkrém elkészítése:

Keverd habosra a vajat és a porcukrot. Amikor már majdnem sima, kis adagban add hozzá a tejet, majd alacsony fokozaton keverd tovább a kívánt állagig. Ha sütés után tortát díszítenél vele, egy vékony első réteg felkenése után körülbelül egy órára tedd hűtőbe a tortát, így a végső bevonatot is könnyebb lesz egyenletesre simítani – írja az Express.

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