IQ–teszt: 30 másodperced van, hogy megtaláld a három hibát a képen!

A koncert már javában zajlik, a hegedűs pedig éppen a darab egyik legizgalmasabb részénél tart. Miközben a közönség feszült figyelemmel követi minden mozdulatát, valami váratlanul megzavarja a tökéletesnek induló előadást. Úgy tűnik, a folytatással most várnia kell – legalábbis addig, amíg te rá nem bukkansz a két kép között megbújó különbségekre az IQ–tesztünkben. Készen állsz segíteni a hegedűsnek?

Segíts a hegedűsnek, oldd meg az IQ-tesztet: megtalálod a különbséget a két kép között?

Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Hol rejtőznek a különbségek? IQ–teszt

A hegedűs egy különleges meglepetéskoncerttel szeretett volna kedveskedni a közeli barátainak, ám az előadás közben galiba történt. Így a zenész hiába próbálja folytatni a darabot, egyelőre nem tudja, mi okozza a fennakadást. A közönség már várja a folytatást, neki pedig esze ágában sincs otthagyni a színpadot, ám ehhez a te segítségedre is szüksége lesz. Nincs sok időd kisegíteni – csupán 30 másodperced van arra, hogy észrevedd mind a 3 különbséget a képeken!

A képrejtvény megfejtése

Sikerült 30 másodperc alatt megtalálnod a különbségeket? Akkor gratulálunk, te is a sasszeműek társaságát erősíted, ráadásul a hegedűsnek is segítettél, hogy folytathassa a koncertjét. Amennyiben a képrejtvény megfejtésére nem volt elég időd, úgy se csüggedj, helyette próbáld időkorlát nélkül felfedni az eltéréseket, és gyakorolj további IQ–tesztjeinkkel, hogy legközelebb sikerrel járj!

Mutatjuk, hol vannak az eltérések:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: