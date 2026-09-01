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IQ–teszt: 30 másodperced van, hogy megtaláld a három hibát a képen!

képrejtvény optikai illúzió IQ tesztek
Klusovszki Kíra
2026.09.01.
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Te is a sasszeműek táborát erősíted? Ezzel az IQ–teszttel most felmérheted, milyen gyorsan találod meg a rejtett különbségeket. 3 hiba van a képen.

A koncert már javában zajlik, a hegedűs pedig éppen a darab egyik legizgalmasabb részénél tart. Miközben a közönség feszült figyelemmel követi minden mozdulatát, valami váratlanul megzavarja a tökéletesnek induló előadást. Úgy tűnik, a folytatással most várnia kell – legalábbis addig, amíg te rá nem bukkansz a két kép között megbújó különbségekre az IQ–tesztünkben. Készen állsz segíteni a hegedűsnek?

Segíts a hegedűsnek, oldd meg az IQ-tesztet: megtalálod a különbséget a két kép között?
Segíts a hegedűsnek, oldd meg az IQ-tesztet: megtalálod a különbséget a két kép között?
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Hol rejtőznek a különbségek? IQ–teszt

A hegedűs egy különleges meglepetéskoncerttel szeretett volna kedveskedni a közeli barátainak, ám az előadás közben galiba történt. Így a zenész hiába próbálja folytatni a darabot, egyelőre nem tudja, mi okozza a fennakadást. A közönség már várja a folytatást, neki pedig esze ágában sincs otthagyni a színpadot, ám ehhez a te segítségedre is szüksége lesz. Nincs sok időd kisegíteni – csupán 30 másodperced van arra, hogy észrevedd mind a 3 különbséget a képeken! 

A képrejtvény megfejtése 

Sikerült 30 másodperc alatt megtalálnod a különbségeket? Akkor gratulálunk, te is a sasszeműek társaságát erősíted, ráadásul a hegedűsnek is segítettél, hogy folytathassa a koncertjét. Amennyiben a képrejtvény megfejtésére nem volt elég időd, úgy se csüggedj, helyette próbáld időkorlát nélkül felfedni az eltéréseket, és gyakorolj további IQ–tesztjeinkkel, hogy legközelebb sikerrel járj! 

Mutatjuk, hol vannak az eltérések:

A fejtörő megfejtése: Te rátaláltál a különbségekre?

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