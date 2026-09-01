Eltüntetik a nyári pigmentfoltokat: 5 halványító, egységesítő szérumot mutatunk

A napfényes hónapok után a legtöbben örülnek a napcsókolta bőrnek, ám az intenzívebb UV-terhelésnek kevésbé kellemes következményei is lehetnek. A pigmentfoltok megjelenése, erősödése, a szeplők sötétedése és az egyenetlen bőrtónus különösen az arcon, a homlokon, az orcákon és a felső ajak környékén válhat feltűnőbbé. A hiperpigmentáció hátterében a melanin fokozott termelődése áll, amelyben a káros napsugárzásnak is fontos szerepe van.

A pigmentfoltok nyáron felerősödhetnek, de néhány szuper szérummal halványíthatók.

Forrás: 123rf

Hatóanyagok, amelyekkel célzottan ápolhatod az egyenetlen bőrtónust.

Öt szérum, amelyek különböző bőrápolási rutinokba illeszthetők.

Árakkal mutajtuk a leghatékonyabb termékeket.

5 hatékony pigmentfolt elleni szérum árakkal

Bár egyetlen kozmetikumtól sem érdemes azonnali csodát várni, a megfelelő hatóanyagokat tartalmazó szérumok rendszeres használata segíthet abban, hogy a foltok idővel kevésbé legyenek feltűnőek, a bőrtónus pedig egyenletesebbnek tűnjön. A pigmentfoltok elleni kozmetikumok között többféle hatóanyaggal is találkozhatunk. A niacinamid például a bőr védőrétegének támogatásában is szerepet játszik, miközben a bőrtónus egyenletességének javítására is használják. A C-vitamin szintén népszerű összetevő a ragyogóbb, egységesebb megjelenésért, míg az alfa-arbutin és az azelainsav a pigmentképződés folyamatának befolyásolására használt kozmetikai hatóanyag.

1. Maruderm Pigmentfoltok Elleni Ápoló Arcszérum – 6.090 Ft; 2. Eucerin Anti-Pigment Duál Szérum – 16 852 Ft; 3. Melan tran3x concentrate – 55 900 Ft; 4. NIVEA Luminous szérum a pigmentfoltok ellen – 11 300 Ft 5. Helia-D Cell Concept Halványító szérum – 4 799 Ft

Forrás: Shutterstock; maruderm.hu; notino.hu, mesoestetic.hu; helia-d.hu

Bármelyik szérum mellett döntünk, a pigmentfoltok elleni bőrápolás egyik legfontosabb lépése továbbra is a megfelelő fényvédelem. Az UV-sugárzás ugyanis nem csak nyáron éri a bőrt, és a pigmentációra hajlamos bőr esetében különösen fontos a következetes védelem. Éppen ezért a reggeli rutin utolsó lépése legyen egy széles spektrumú, megfelelően magas SPF-fel rendelkező fényvédő. A halványító szérum önmagában kevésbé lehet eredményes, ha közben rendszeresen újabb UV-terhelés éri a bőrt.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek is érdekelhetnek még: