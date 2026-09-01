Ezt fújd a bejárati ajtóra, és a hangyák messziről elkerülik az otthonodat: filléres házi keverék

Az ecet és a szódabikarbóna régóta jól ismert alapanyagok a háztartásban, hiszen számtalan takarítási feladat során bevethetők. Az ecetet vízzel hígítva többek között zsíros szennyeződések, vízkő és vízfoltok eltávolítására használják, míg a szódabikarbóna enyhén dörzsölő hatása miatt segíthet fellazítani bizonyos szennyeződéseket. A két összetevő ráadásul a kellemetlen szagok semlegesítésében és még a hangyák elleni küzdelemben is segíthet.

Megelőzhető a hangyák inváziója egy filléres trükkel.

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Egyszerű hozzávalókból készülhet a házi permet.

A bejárati ajtó környékén érdemes alkalmazni.

A megfelelő használattal a hangyák útvonalát is megzavarhatod.

Ezt fújd az ajtóra hangyák ellen: elkerülik tőle a lakást

Nem véletlen tehát, hogy a két alapanyag számos háztartási praktikában felbukkan. Az ecet karakteres illata ugyanakkor nem mindenki számára kellemes, ám megfelelő szellőztetés mellett általában hamar elillan. Éppen ez az erőteljes szag lehet az egyik oka annak, hogy nemcsak takarításra, hanem bizonyos kártevők távoltartására is alkalmazzák.

A hangyák számára a bejárati ajtó és a küszöb könnyen olyan pont lehet, amelyen keresztül bejuthatnak a lakásba. Ha pedig egyszer megtalálják a számukra megfelelő útvonalat, a nyomot követve újabb és újabb példányok jelenhetnek meg. Éppen ezért nemcsak magukat a hangyákat érdemes eltávolítani, hanem a közlekedési útvonalukat is célszerű megtisztítani. Ehhez készíthető egy egyszerű házi permet ecet, víz, mosogatószer és szódabikarbóna felhasználásával. A keveréket elsősorban a bejárati ajtó és a küszöb környékén lehet alkalmazni, ahol a cél az, hogy a felület kevésbé legyen vonzó a hangyák számára.

A módszer hátterében részben a hangyák tájékozódása áll. Ezek a rovarok kémiai nyomokat, úgynevezett feromonokat hagynak maguk után, amelyek segítségével társaik megtalálhatják és követhetik az adott útvonalat. Amikor egy felületet alaposan megtisztítasz, bizonyos szagnyomok eltűnhetnek vagy megváltozhatnak, így a korábban használt útvonal kevésbé lehet egyértelmű.

Az ecet erőteljes szaga ebben is szerepet játszhat, miközben maga a permetezés előtti tisztítás szintén fontos. A mosogatószer segíthet abban, hogy a folyadék egyenletesebben terüljön el a kezelt felületen, a szódabikarbóna pedig kiegészítheti a tisztítóhatást.