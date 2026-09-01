Felejtsd el a fehér sneakert ősszel: ez a két szín minden szettet divatosabbá tesz

A fehér sportcipő természetesen nem tűnik el egyik napról a másikra a divatból. Olyan időtálló alapdarabról van szó, amely szinte mindenhez passzol, a farmernadrágtól kezdve a szoknyákon át egészen az elegánsabb nadrágkosztümökig. A 2026-os őszi trendek azonban egyre inkább azt mutatják, hogy aki egy kicsit sikkesebb, modernebb megjelenésre vágyik, annak érdemes más árnyalatokkal is kísérleteznie.
- Az őszi sneakertrendek között új árnyalatok kerültek előtérbe.
- Egyetlen színváltással elegánsabbnak tűnhet a hétköznapi szetted.
- Ezek a fazonok meglepően könnyen beilleszthetők a meglévő ruhatárba.
Cipődivat: ez a két szín hódít ősszel
A szezon sneakertrendjei között továbbra is fontosak a letisztult fazonok, a retró ihletésű modellek és a puhább, prémium hatású anyagok, például a velúr. A színpaletta azonban határozottan ősziesebbé válik: a csokoládébarna és a burgundi különösen erős választásnak számít. Ez azért is jó hír, mert ezek az árnyalatok nem csupán látványosak, hanem rendkívül könnyen kombinálhatók. Nem kell tehát teljesen új ruhatárat beszerezni ahhoz, hogy a sneakerünk is kövesse a szezon legújabb trendjeit.
Elegáns és vagány barna
Ha egyetlen új sportcipőt választanál őszre, a barna modellel nehéz melléfogni. A divatmagazinok már a szezon meghatározó árnyalataként emelik ki, a Vogue pedig kifejezetten az ősz kulcsszínének jósolja. Ráadásul sokkal változatosabb, mint elsőre gondolnánk. A világos karamell- és latteárnyalatoktól kezdve a mogyoróbarnán át egészen a mély csokoládé- és eszpresszótónusokig rengeteg verzió közül lehet választani. A világosabb barna sportcipők különösen jól mutatnak krémszínű, bézs vagy törtfehér ruhákkal, míg a sötétebb modellek fekete, szürke, sötétkék és olívazöld darabok mellett is remekül érvényesülnek.
A barna előnye ráadásul, hogy kevésbé érzékeny a hétköznapi használat során látható szennyeződésekre, mint a fehér. A velúr különösen jól működik ebben a színben. A textúrája önmagában is őszi hangulatot kölcsönöz a cipőnek, miközben egy egyszerű farmer-pulóver összeállítást is sokkal átgondoltabbá tehet. Így egyszerre lehet kényelmes, hétköznapi és kifejezetten elegáns hatású.
Szexi és kifinomult burgundi
A másik nagy favorit a burgundi, amely az elmúlt időszak egyik legfontosabb divatszíne lett. A mély vöröses-bordó árnyalat a 2026-os őszi-téli kollekciókban is erősen jelen van, így egyáltalán nem meglepő, hogy a lábbelik világába is begyűrűzött. Különlegessége, hogy sokkal karakteresebb, mint egy fehér modell, mégsem olyan nehezen kombinálható, mint egy igazán élénk színű sportcipő. A vörös és barna közötti mély árnyalat elegánsan simul az őszi ruhatárba.
Farmerrel különösen jól működik, de bézs nadrággal, szürke kötött ruhával, fekete szoknyával vagy akár egy hosszú, elegáns kabáttal is remek párost alkothat. Bőszárú nadrágokkal, farmerekkel és hosszabb kabátokkal is könnyen összeállíthatók. Ha valaki szereti a visszafogottabb öltözékeket, egy burgundi sneaker lehet az a kis plusz, amely életet visz az összeállításba. Egy fekete nadrág, egyszerű pulóver és hosszú kabát például teljesen más karaktert kap, ha a lábbelin jelenik meg ez a mély, gazdag árnyalat.
A barna és a burgundi sportcipő legnagyobb előnye, hogy nem kell túlgondolni a viselésüket. A klasszikus farmerrel mindkettő biztos választás, de az idei trendek szerint bátran lehet őket elegánsabb darabokkal is párosítani.
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