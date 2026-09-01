Felejtsd el a fehér sneakert ősszel: ez a két szín minden szettet divatosabbá tesz

A fehér sportcipő természetesen nem tűnik el egyik napról a másikra a divatból. Olyan időtálló alapdarabról van szó, amely szinte mindenhez passzol, a farmernadrágtól kezdve a szoknyákon át egészen az elegánsabb nadrágkosztümökig. A 2026-os őszi trendek azonban egyre inkább azt mutatják, hogy aki egy kicsit sikkesebb, modernebb megjelenésre vágyik, annak érdemes más árnyalatokkal is kísérleteznie.

Ősszel a barna és a burgundi színű cipők a legnagyobb kedvencek.

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Az őszi sneakertrendek között új árnyalatok kerültek előtérbe.

Egyetlen színváltással elegánsabbnak tűnhet a hétköznapi szetted.

Ezek a fazonok meglepően könnyen beilleszthetők a meglévő ruhatárba.

Cipődivat: ez a két szín hódít ősszel

A szezon sneakertrendjei között továbbra is fontosak a letisztult fazonok, a retró ihletésű modellek és a puhább, prémium hatású anyagok, például a velúr. A színpaletta azonban határozottan ősziesebbé válik: a csokoládébarna és a burgundi különösen erős választásnak számít. Ez azért is jó hír, mert ezek az árnyalatok nem csupán látványosak, hanem rendkívül könnyen kombinálhatók. Nem kell tehát teljesen új ruhatárat beszerezni ahhoz, hogy a sneakerünk is kövesse a szezon legújabb trendjeit.

Elegáns és vagány barna

Ha egyetlen új sportcipőt választanál őszre, a barna modellel nehéz melléfogni. A divatmagazinok már a szezon meghatározó árnyalataként emelik ki, a Vogue pedig kifejezetten az ősz kulcsszínének jósolja. Ráadásul sokkal változatosabb, mint elsőre gondolnánk. A világos karamell- és latteárnyalatoktól kezdve a mogyoróbarnán át egészen a mély csokoládé- és eszpresszótónusokig rengeteg verzió közül lehet választani. A világosabb barna sportcipők különösen jól mutatnak krémszínű, bézs vagy törtfehér ruhákkal, míg a sötétebb modellek fekete, szürke, sötétkék és olívazöld darabok mellett is remekül érvényesülnek.

A barna előnye ráadásul, hogy kevésbé érzékeny a hétköznapi használat során látható szennyeződésekre, mint a fehér. A velúr különösen jól működik ebben a színben. A textúrája önmagában is őszi hangulatot kölcsönöz a cipőnek, miközben egy egyszerű farmer-pulóver összeállítást is sokkal átgondoltabbá tehet. Így egyszerre lehet kényelmes, hétköznapi és kifejezetten elegáns hatású.