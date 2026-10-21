Ősszel különösen gyakori, hogy egy légúti vagy más bakteriális fertőzés miatt antibiotikumra van szükség. Egy többnapos kúra után jobban is lehetünk, majd egyszer csak egy újabb, meglehetősen kellemetlen problémával találhatjuk szemben magunkat. Megváltozik az intimterület természetes szaga, szokatlan lesz a folyás, esetleg vizeléskor enyhe égő érzés jelentkezik. Ilyenkor sokan automatikusan a hüvelygombára gondolnak, pedig nem minden antibiotikum után kialakuló intimpanasz gombás fertőzés. A kapcsolat sokkal inkább abban keresendő, hogy az antibiotikumok nem mindig csak a betegséget okozó baktériumokat érintik.

Antibiotikumkúra után előfordulhatnak intimpanaszok.

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Az antibiotikum a hasznos baktériumokat sem mindig kíméli

A hüvely természetes védekezésének fontos része a savas hüvelyi pH. A Lactobacillusok tejsavat termelnek, így járulnak hozzá a savas hüvelyi védelem fenntartásához. A savas közeg védi meg a hüvelyt a kórokozók túlszaporodásától.

Amikor antibiotikumot szedünk, a gyógyszer célja természetesen a fertőzést okozó baktériumok visszaszorítása. A hatás azonban nem mindig kizárólag ezekre korlátozódik: a szervezet más területein élő, hasznos baktériumok mennyisége is csökkenhet. Ez a hüvely természetes baktérium-egyensúlyát is befolyásolhatja, ha pedig a Lactobacillusok megfogyatkoznak, a savas védelem gyengülhet. Bizonyos baktériumok ilyenkor könnyebben elszaporodhatnak, és kialakulhat például a bakteriális vaginózis.

Miből sejtheted, hogy bakteriális hüvelyfertőzéssel állsz szemben?

A BV egyik jellegzetes tünete lehet a korábbitól eltérő, kellemetlen – gyakran halra emlékeztető – intimszag, valamint a hígabb, szürkésfehér folyás. A tünetek azonban nem mindenkinél egyformák, és az is előfordulhat, hogy valaki egyáltalán nem tapasztal panaszokat.

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A hüvelygomba is szóba jöhet

Az antibiotikumok és a hüvelygomba között is lehet kapcsolat. A hüvely természetes baktériumflórájának megváltozása ugyanis a Candida nevű élesztőgomba túlszaporodásának is kedvezhet. Ezért az sem alaptalan, ha valaki antibiotikumkúra után gombás fertőzésre gyanakszik.