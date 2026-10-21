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2026. okt. 21., szerda Orsolya

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Ritka szép látványban lehet részünk hajnalban: ekkor lesz érdemes az eget figyelni

meteorraj üstökös hullócsillag
Nagy Anna
2026.10.21.
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Érdemes lesz ma éjjel az eget kémlelni, ugyanis látványos csillaghullásban gyönyörködhetünk. Az Orionidák október 21-ről 22-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. Mutatjuk, mikor és merre érdemes keresni a hullócsillagokat.

Az ősz egyik legszebb égi jelensége vár ránk szerda éjjel: az Orionidák meteorraja idén is látványos hullócsillagokkal ajándékozhat meg bennünket. Ideális körülmények között óránként akár 10–20 meteor is átszelheti az égboltot, köztük különösen fényes tűzgömbök is feltűnhetnek. A megfigyeléshez pedig még távcsőre sem lesz szükségünk.

Az Orionidák meteorraj lenyűgöző lesz.
Az Orionidák meteorraj lenyűgöző lesz.
Forrás: 123rf.com

Orionidák: ekkor érdemes az eget kémlelni

Az Orionidák meteorrajának maximuma október 21-ről 22-re virradó éjszakára esik, ám nem mindegy, mikor indulunk hullócsillagvadászatra.

Magyarországon október 22-én hajnali 2:45 és 5:30 között lesz a legnagyobb esélyünk megpillantani a meteorokat. Ennek oka, hogy a közel 80 százalékos megvilágítású Hold Budapesten hajnali 2:34 körül lenyugszik, így fénye már nem nyomja el a halványabb hullócsillagokat.

Ráadásul ekkorra az Orion csillagkép is magasra emelkedik az égbolton, ami tovább javítja a megfigyelési esélyeket.

Merre nézzünk, hogy lássuk a hullócsillagokat?

A meteorok látszólag az Orion csillagkép irányából érkeznek, de az égbolt bármely részén felbukkanhatnak. Éppen ezért nem szükséges egyetlen pontra koncentrálnunk, sőt, érdemes az Oriontól kissé távolabb figyelni az eget.

A legjobb, ha a városi fényektől távol, egy sötét helyen várjuk a meteorokat. Távcsőre nincs szükség, szabad szemmel élvezhetjük leginkább a látványt, feltéve, hogy az időjárás is kedvez nekünk – írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A Halley-üstökösnek köszönhetjük a különleges látványt

Az Orionidák meteorrajának eredete egészen a híres Halley-üstökösig vezethető vissza. Az üstökös napközeli útjai során apró porszemcséket hagy maga után, a Föld pedig minden októberben keresztezi ezt a törmeléksávot. Amikor a részecskék belépnek a légkörbe, felizzanak, és fényes csíkokat rajzolnak az égre. Ezeket látjuk hullócsillagokként.

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