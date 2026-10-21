Te is félvállról veszed a torokkaparást? A legtöbben így vannak ezzel, ráfogják a száraz levegőre, a nyitott szájjal alvásra és bármi másra, csak egy lehetőség nem merül fel szinte senkiben: a gyulladás. Pedig a torokkaparásnak sok más oka is lehet — ezekről lesz most szó.

Te is félvállról veszed a torokkaparást?

Forrás: 123rf

Először csak kapar, aztán már nyelni is fáj

A torokfájás sokszor egy egészen jelentéktelennek tűnő érzéssel kezdődik. Először csak száraznak vagy kissé irritáltnak érzed a torkodat, többször megköszörülöd, esetleg nyeléskor feltűnik egy enyhe kellemetlenség. Mivel ilyenkor még általában nem akadályoz a mindennapi teendőkben, legyintesz rá: majd elmúlik.

Csakhogy a torok nyálkahártyája közben már érzékenyebbé, irritáltabbá válhat. Ha pedig több terhelő tényező is egyszerre van jelen, az enyhe panasz rövid idő alatt fokozódhat.

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A légkondi, a kevés alvás és a sok beszéd sem teljesen ártatlan

Gondolj csak bele: odakint tombol a hőség, te pedig egész nap egy légkondicionált irodában ülsz. Vagy télen a napjaidat száraz, fűtött levegőjű helyiségekben töltöd. Közben alig iszol, keveset alszol, egész nap telefonálsz, meetingelsz, este pedig még programod is van.

A torkod pedig egy idő után jelezhet.

A száraz vagy légkondicionált levegő, a hangod fokozott használata, a dohányfüst és a kialvatlanság önmagukban is irritálhatják a torkot. Ha pedig ezekhez egy stresszes időszak vagy egy kezdődő vírusfertőzés is társul, hamar jelentkezhetnek a kellemetlen tünetek.

A fokozott közösségi kitettség szintén számít. Ha nap mint nap tömegközlekedéssel jársz, irodában dolgozol, gyerekek között vagy, vagy sok emberrel találkozol, több légúti kórokozóval kerülsz kapcsolatba.

A legtöbb torokfájás mögött vírus áll

A torokfájás gyakran valamilyen felső légúti vírusfertőzés része. Ilyenkor a nyálkahártya begyullad és érzékenyebbé válik, ezért a kezdetben alig észrevehető kellemetlenség néhány nap alatt fájdalmasba is torkollhat.

A gyulladt, irritált nyálkahártya ráadásul sérülékenyebb. Vírusfertőzés során a természetes védelmi rendszer is gyengülhet, ami kedvez a baktériumoknak is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden torokfájás bakteriális eredetű lenne – a legtöbb esetben vírus áll a háttérben.