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2026. okt. 31., szombat Farkas

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A rettegett férfinátha − Csak hisztiznek vagy tényleg betegebbek, mint a nők?

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Orvos árulta el, miért viselik rosszabbul a férfiak a megfázást. Ezért lett külön fogalom a férfinátha.

A férfinátha a nők vicceinek állandó tárgya, amellyel a férfiak megfázás alatti kellemetlenségeit próbálják eltúlozni. Egy háziorvos szerint a jelenség mögött azonban valódi biológiai különbségek állhatnak: a hormonháztartás és az immunrendszer működése is befolyásolhatja, hogy a férfiak és a nők mennyire súlyos tünetekkel vészelnek át egy vírusfertőzést.

A férfinátha nem csak hiszti az orvosok szerint.
A férfinátha nem csak hiszti az orvosok szerint. 
Forrás: 123.rf.com

A férfinátha valódi szenvedés vagy túlzás?

A hideg idő beköszöntével egyre gyakoribbak a légúti megbetegedések, és sok családban ilyenkor visszatérő téma a férfinátha, azaz, hogy a férfiak valóban nehezebben viselik-e a megfázást, vagy csupán hajlamosabbak panaszkodni. 

A köznyelvben man flu, vagyis férfiinfluenza néven emlegetett jelenséget sokan egyszerű túlzásnak tartják, Dr. Jeff Foster, háziorvos szerint azonban a kérdés ennél összetettebb, és a férfiak valóban másképp reagálhatnak bizonyos vírusfertőzésekre, mint a nők. 

A nemi hormonok is szerepet játszhatnak

A British Medical Journalban megjelent kutatások arra utalnak, hogy a férfiak egyes légúti vírusfertőzések esetén súlyosabb tüneteket tapasztalhatnak, és lassabban épülhetnek fel, mint a nők. Ennek egyik lehetséges magyarázata az immunrendszer eltérő működése, amelyben a nemi hormonoknak is szerepük lehet „A nők immunrendszere általában gyorsabb és intenzívebb kezdeti immunválaszt ad a vírusfertőzésekre, ami segíthet a vírus gyorsabb leküzdésében. 

Úgy tűnik, hogy a férfiak immunrendszere másképp reagál, ami azt eredményezheti, hogy a tünetek tovább tartanak és intenzívebbnek érződnek. 

Hogy ez teljes mértékben megmagyarázza-e a férfinátha körüli mítoszt, vitatható, de arra utal, hogy a jelenség biológiai alapja nem teljesen kitaláció” – idézi Dr. Jeff Fostert az Express.

A különbségek hátterében a hormonháztartás is állhat. Az ösztrogén bizonyos körülmények között támogatja az immunrendszer működését, és segíthet abban, hogy a szervezet hatékonyabban védekezzen a vírusokkal szemben. A tesztoszteron ezzel szemben egyes esetekben mérsékelheti az immunválaszt, illetve a kezdeti antitestreakciót. 

A kutatások szerint a felnőtt férfiak körében magasabb lehet az influenzával összefüggő kórházi felvételek aránya, és egyes fertőzésekből, például az arcüreggyulladásból is hosszabb ideig tarthat a felépülésük.

Az egyéni különbségek is fontosak

Az orvos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a betegség lefolyását nem kizárólag a biológiai nem határozza meg. „Az egyéni különbségek legalább ilyen fontosak. Az életkor, az alapvető egészségi állapot, az alvás minősége, a stresszszint, sőt még a bélmikrobiom is befolyásolja, hogyan reagál az immunrendszer egy vírusra. Két ember ugyanazzal a kórokozóval találkozhat, mégis teljesen eltérő tapasztalatokat szerezhet. Ez nem gyengeség, hanem biológia” – mondta Dr. Foster.

Nem mindegy, hogy megfázás vagy influenza

A téli időszakban különösen fontos megkülönböztetni a közönséges megfázást az influenzától. „A közönséges megfázást és az influenzát teljesen különböző vírusok okozzák, és ez a különbség fontos. A megfázás általában fokozatosan alakul ki: először torokfájás jelentkezik, majd orrdugulás, orrfolyás és enyhe fáradtság” – magyarázta az orvos.

Az influenza ezzel szemben gyakran hirtelen, akár néhány óra alatt ledönti az embert a lábáról. Magas láz, erős izomfájdalom, kifejezett kimerültség és száraz köhögés is jelentkezhet. „Ha reggel még jól érzi magát, ebédidőre pedig teljesen ágynak esik, nagyobb valószínűséggel influenzáról van szó” – hívta fel a figyelmet Dr. Foster.

Bizonyos tüneteket azonban nem szabad félvállról venni. A mellkasi fájdalom vagy szorító érzés, a nehézlégzés, a 39,5 Celsius-fok feletti láz, valamint a zavartság és a tájékozódási zavar mind olyan figyelmeztető jelek, amelyek orvosi ellátást indokolnak. Akkor is érdemes segítséget kérni, ha a beteg állapota kezdetben javul, majd hirtelen ismét romlani kezd. Különösen aggasztó, ha valaki kapkodja a levegőt, vagy beszéd közben nem tud egy teljes mondatot elmondani anélkül, hogy levegővétel miatt meg kellene állnia.

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