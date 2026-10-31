Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 31., szombat Farkas

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Női váltó

Ismerős arc, új egyéniség, sikkes megjelenés: kipróbáltuk a Mazda CX-5-öt

Női váltó próbakör autóteszt Mazda Mazda CX-5
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ahogy egy elegáns szettnek, úgy egy autónak is lehet ellenállhatatlan kisugárzása. A Soul Red fényezésű, harmadik generációs Mazda CX-5 pontosan ilyen: sikkes, magabiztos és feltűnő. Látványos külseje mögött tágas utastér, modern technológia és megújult hajtáslánc rejtőzik.

A japán jinba ittai kifejezés a lovas és a ló tökéletes összhangját jelenti. Ez a filozófia évtizedek óta meghatározza a Mazda autóinak tervezését: a cél, hogy a vezető és az autó szinte eggyé váljon. A harmadik generációs Mazda CX-5 is ezt a szemléletet követi, miközben elegánsabb megjelenéssel, tágasabb utastérrel és megújult technológiával igyekszik meghódítani a vásárlókat. De vajon a megújult külső mögött megmaradt a Mazda jól ismert vezetési élménye?

Piros Mazda CX-5 Homura Plus SUV elölnézetből, fekete keréktárcsákkal, őszi környezetben.
Az új Mazda CX-5 Soul Red Crystal fényezése és a Homura Plus fekete részletei igazán elegáns párost alkotnak.
Forrás: Antalfi Krisztina
  • Tágasabb utastér és nagyobb, 583 literes csomagtartó.
  • Igényes belső tér, gazdag felszereltség és modern technológia.
  • Feszes rugózás és kényelmes, kiegyensúlyozott vezetési élmény.

Mazda CX-5 teszt: ismerős forma, látványos részletek

A hosszú motorháztető és a határozott vállvonal továbbra is meghatározza a CX-5 megjelenését, az átrajzolt hűtőmaszk, a keskenyebb fényszórók és az új hátsó lámpák azonban modernebbé teszik az összhatást. A csomagtérajtón már a Mazda felirat díszeleg, ami tovább erősíti az autó letisztult karakterét.

A tesztautó Soul Red Crystal metálfényezése igazi telitalálat. A mélyvörös árnyalat napsütésben szinte ékszerként ragyog, árnyékban pedig sötétebb, visszafogottabb tónust ölt. Akár a kedvenc vörös rúzsod, amely egyszerre elegáns, nőies és ellenállhatatlan. A Homura Plus fekete külső részletei és 19 colos keréktárcsái még inkább kiemelik a karosszéria karakteres vonalait, miközben egy csipetnyi sportosságot is kölcsönöznek neki. Az új CX-5 4690 milliméter hosszú, 1860 milliméter széles és 1695 milliméter magas. Tengelytávja 2815 milliméter, ami az elődhöz képest 115 milliméteres növekedést jelent.

Teljesen átalakult az utastér

Az utastérben szinte minden megváltozott. A korábbi forgótárcsás vezérlés helyét a Homura Plus felszereltségben egy hatalmas, 15,6 hüvelykes érintőképernyő vette át, a vezető előtt pedig 10,25 hüvelykes digitális műszeregység kapott helyet. A beépített Google-szolgáltatásoknak köszönhetően a Google Maps és a támogatott alkalmazások közvetlenül elérhetők.

A látványos technológiai fejlődésnek azonban árnyoldala is van. Számos hagyományos kapcsoló eltűnt, és a klímaberendezés több funkcióját is az érintőképernyőn keresztül kell kezelni. Ez ugyan modern megoldás, vezetés közben azonban nem feltétlenül kényelmes, különösen akkor, ha gyorsan szeretnénk változtatni a hőmérsékleten.

Az anyaghasználat továbbra is nagyon igényes, a Homura Plus pedig bőrkárpitozással, elektromosan állítható, fűthető és szellőztethető első ülésekkel, head-up displayjel, 360 fokos kamerarendszerrel és 12 hangszórós Bose audiorendszerrel kényezteti az utasokat. A felszereltség tehát igazán gazdag, bár a digitális megoldások megszokása némi időt igényelhet.

Több hely mindennek és mindenkinek

A megnövelt tengelytávnak elsősorban a hátul utazók örülhetnek: a lábtér tágasabb, a szélesebbre nyíló ajtók pedig a beszállást és a gyermekülések behelyezését is megkönnyítik. A csomagtartó 583 literes, vagyis 61 literrel nagyobb az elődjénél. Ez már bőven elegendő lehet egy hétvégi kiruccanáshoz a nagyobb bőröndöknek, a nagybevásárlásnak, sőt egy alapos shoppingtúrán szerzett kincseknek is. Ha pedig egy új bútordarab vagy néhány nagyobb lakberendezési kiegészítő is hazajönne, a 40:20:40 arányban dönthető hátsó ülésekkel akár 2019 literesre bővíthetjük a rakteret. Így a CX-5 nemcsak egy elegáns útitárs, hanem a hétköznapokban is praktikus segítség.

Mazda CX-5 Homura Plus utastere bézs bőrülésekkel, digitális műszeregységgel.
A Mazda CX-5 megújult utasterében a hatalmas érintőképernyő és a világos bőrkárpitozás teremt modern és elegáns hangulatot.
Forrás: Antalfi Krisztina

Mennyit fogyaszt?

Egy mutatós autónál nemcsak az számít, milyen jól áll neki a Soul Red fényezés, hanem az is, mennyire kíméli a pénztárcánkat a benzinkútakon. Az elsőkerék-hajtású CX-5 hivatalos WLTP szerinti vegyes fogyasztása 7,0 liter 100 kilométeren. Az ADAC független tesztjén 7,3 literes átlagot mértek, míg egy hazai, összkerékhajtású változattal 7,1 literes eredményt értek el.

A lágy hibrid rendszer ugyan segít visszafogni az étvágyát, de városi forgalomban nem kínálja egy teljes hibrid előnyeit. Hogy végül mennyit kell tankolnunk, az a vezetési stílusunktól, az útviszonyoktól és a hajtásváltozattól is függ. Fontos, hogy ezek más tesztek mérési eredményei, nem a nálunk járt autó saját fogyasztási adatai.

Kényelem és vezetési élmény

Egy autó lehet bármilyen stílusos és elegáns, ha minden úthibánál összerázza az utasait, hamar elmúlik a varázsa. A CX-5 elöl MacPherson, hátul többlengőkaros futóművet kapott, a Mazda pedig érezhetően a kényelmes rugózás és a pontos irányíthatóság közötti egyensúlyra törekedett. A közvetlen karakterű kormányzás és a kiegyensúlyozott viselkedés elsősorban a nyugodtabb autózáshoz illik. A 19 colos keréktárcsák ugyan remekül mutatnak, a rosszabb minőségű utakon azonban a rugózási komfort rovására mehetnek.

Soul Red Crystal piros Mazda CX-5 Homura Plus hátulnézetből, fekete keréktárcsákkal, új hátsó lámpákkal és Mazda felirattal, őszi környezetben.
Az új lámpatestek, a fekete részletek és a csomagtérajtón végigfutó Mazda felirat modern megjelenést kölcsönöznek az autónak.
Forrás: Antalfi Krisztina

A vezetéstámogató rendszerek között adaptív tempomat, sávtartó asszisztens, holttérfigyelő és automatikus vészfékezés is található. A 360 fokos kamerarendszer pedig igazi áldás lehet, amikor egy zsúfolt bevásárlóközpont parkolójában kell bepréselni az autót két másik közé.

Összegzés és ítélet

Az új Mazda CX-5 nemcsak szebb és modernebb, hanem tágasabb és praktikusabb is lett, miközben megőrizte azt a karaktert, amiért eddig is szerettük. A Soul Red Crystal fényezésű tesztautóval nehéz volt észrevétlennek maradni, a kifinomult utastér és a gazdag felszereltség pedig arról gondoskodik, hogy ne csak kívülről legyen szerethető.

Persze a szépségnek itt is akadnak apró kompromisszumai. A 141 lóerős motor inkább a nyugodt autózáshoz illik, mint a lendületes előzésekhez, az érintőképernyőre költöztetett funkciókkal pedig időbe telhet megbarátkozni. A CX-5 mégis könnyen belophatja magát azok szívébe, akik egy autóban nem pusztán a teljesítményt keresik, hanem a kényelmet, a minőséget és azt a bizonyos érzést, amit ez az autó nyújt a volán mögött.

Ha tetszett a Mazda CX-5 modellről szóló beszámolónk, ezt a videót is nézd meg:

Autóteszt női szemmel? Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A tökéletesség többé nem akadály: Mercedes-Benz GLB Electric teszt

Stílusos, tágas, praktikus: kipróbáltuk a Mercedes-Benz GLB sportos AMG Line változatát

Az autó, ami nagyban játszik – Mitsubishi Outlander PHEV teszt

A Mitsubishi Outlander PHEV elsőre mindent tud, amit egy családi SUV-tól várnánk. Mutatjuk, milyen vele együtt élni!

Chery Tiggo 9 CSH teszt: 428 lóerős luxus megfizethető áron

Egy 428 lóerős családi SUV-t teszteltünk.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu