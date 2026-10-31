Ismerős arc, új egyéniség, sikkes megjelenés: kipróbáltuk a Mazda CX-5-öt

A japán jinba ittai kifejezés a lovas és a ló tökéletes összhangját jelenti. Ez a filozófia évtizedek óta meghatározza a Mazda autóinak tervezését: a cél, hogy a vezető és az autó szinte eggyé váljon. A harmadik generációs Mazda CX-5 is ezt a szemléletet követi, miközben elegánsabb megjelenéssel, tágasabb utastérrel és megújult technológiával igyekszik meghódítani a vásárlókat. De vajon a megújult külső mögött megmaradt a Mazda jól ismert vezetési élménye?

Az új Mazda CX-5 Soul Red Crystal fényezése és a Homura Plus fekete részletei igazán elegáns párost alkotnak.

Forrás: Antalfi Krisztina

Tágasabb utastér és nagyobb, 583 literes csomagtartó.

Igényes belső tér, gazdag felszereltség és modern technológia.

Feszes rugózás és kényelmes, kiegyensúlyozott vezetési élmény.

Mazda CX-5 teszt: ismerős forma, látványos részletek

A hosszú motorháztető és a határozott vállvonal továbbra is meghatározza a CX-5 megjelenését, az átrajzolt hűtőmaszk, a keskenyebb fényszórók és az új hátsó lámpák azonban modernebbé teszik az összhatást. A csomagtérajtón már a Mazda felirat díszeleg, ami tovább erősíti az autó letisztult karakterét.

A tesztautó Soul Red Crystal metálfényezése igazi telitalálat. A mélyvörös árnyalat napsütésben szinte ékszerként ragyog, árnyékban pedig sötétebb, visszafogottabb tónust ölt. Akár a kedvenc vörös rúzsod, amely egyszerre elegáns, nőies és ellenállhatatlan. A Homura Plus fekete külső részletei és 19 colos keréktárcsái még inkább kiemelik a karosszéria karakteres vonalait, miközben egy csipetnyi sportosságot is kölcsönöznek neki. Az új CX-5 4690 milliméter hosszú, 1860 milliméter széles és 1695 milliméter magas. Tengelytávja 2815 milliméter, ami az elődhöz képest 115 milliméteres növekedést jelent.

Teljesen átalakult az utastér

Az utastérben szinte minden megváltozott. A korábbi forgótárcsás vezérlés helyét a Homura Plus felszereltségben egy hatalmas, 15,6 hüvelykes érintőképernyő vette át, a vezető előtt pedig 10,25 hüvelykes digitális műszeregység kapott helyet. A beépített Google-szolgáltatásoknak köszönhetően a Google Maps és a támogatott alkalmazások közvetlenül elérhetők.

A látványos technológiai fejlődésnek azonban árnyoldala is van. Számos hagyományos kapcsoló eltűnt, és a klímaberendezés több funkcióját is az érintőképernyőn keresztül kell kezelni. Ez ugyan modern megoldás, vezetés közben azonban nem feltétlenül kényelmes, különösen akkor, ha gyorsan szeretnénk változtatni a hőmérsékleten.

Az anyaghasználat továbbra is nagyon igényes, a Homura Plus pedig bőrkárpitozással, elektromosan állítható, fűthető és szellőztethető első ülésekkel, head-up displayjel, 360 fokos kamerarendszerrel és 12 hangszórós Bose audiorendszerrel kényezteti az utasokat. A felszereltség tehát igazán gazdag, bár a digitális megoldások megszokása némi időt igényelhet.