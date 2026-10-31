Ismerős arc, új egyéniség, sikkes megjelenés: kipróbáltuk a Mazda CX-5-öt

A japán jinba ittai kifejezés a lovas és a ló tökéletes összhangját jelenti. Ez a filozófia évtizedek óta meghatározza a Mazda autóinak tervezését: a cél, hogy a vezető és az autó szinte eggyé váljon. A harmadik generációs Mazda CX-5 is ezt a szemléletet követi, miközben elegánsabb megjelenéssel, tágasabb utastérrel és megújult technológiával igyekszik meghódítani a vásárlókat. De vajon a megújult külső mögött megmaradt a Mazda jól ismert vezetési élménye?
- Tágasabb utastér és nagyobb, 583 literes csomagtartó.
- Igényes belső tér, gazdag felszereltség és modern technológia.
- Feszes rugózás és kényelmes, kiegyensúlyozott vezetési élmény.
Mazda CX-5 teszt: ismerős forma, látványos részletek
A hosszú motorháztető és a határozott vállvonal továbbra is meghatározza a CX-5 megjelenését, az átrajzolt hűtőmaszk, a keskenyebb fényszórók és az új hátsó lámpák azonban modernebbé teszik az összhatást. A csomagtérajtón már a Mazda felirat díszeleg, ami tovább erősíti az autó letisztult karakterét.
A tesztautó Soul Red Crystal metálfényezése igazi telitalálat. A mélyvörös árnyalat napsütésben szinte ékszerként ragyog, árnyékban pedig sötétebb, visszafogottabb tónust ölt. Akár a kedvenc vörös rúzsod, amely egyszerre elegáns, nőies és ellenállhatatlan. A Homura Plus fekete külső részletei és 19 colos keréktárcsái még inkább kiemelik a karosszéria karakteres vonalait, miközben egy csipetnyi sportosságot is kölcsönöznek neki. Az új CX-5 4690 milliméter hosszú, 1860 milliméter széles és 1695 milliméter magas. Tengelytávja 2815 milliméter, ami az elődhöz képest 115 milliméteres növekedést jelent.
Teljesen átalakult az utastér
Az utastérben szinte minden megváltozott. A korábbi forgótárcsás vezérlés helyét a Homura Plus felszereltségben egy hatalmas, 15,6 hüvelykes érintőképernyő vette át, a vezető előtt pedig 10,25 hüvelykes digitális műszeregység kapott helyet. A beépített Google-szolgáltatásoknak köszönhetően a Google Maps és a támogatott alkalmazások közvetlenül elérhetők.
A látványos technológiai fejlődésnek azonban árnyoldala is van. Számos hagyományos kapcsoló eltűnt, és a klímaberendezés több funkcióját is az érintőképernyőn keresztül kell kezelni. Ez ugyan modern megoldás, vezetés közben azonban nem feltétlenül kényelmes, különösen akkor, ha gyorsan szeretnénk változtatni a hőmérsékleten.
Az anyaghasználat továbbra is nagyon igényes, a Homura Plus pedig bőrkárpitozással, elektromosan állítható, fűthető és szellőztethető első ülésekkel, head-up displayjel, 360 fokos kamerarendszerrel és 12 hangszórós Bose audiorendszerrel kényezteti az utasokat. A felszereltség tehát igazán gazdag, bár a digitális megoldások megszokása némi időt igényelhet.
Több hely mindennek és mindenkinek
A megnövelt tengelytávnak elsősorban a hátul utazók örülhetnek: a lábtér tágasabb, a szélesebbre nyíló ajtók pedig a beszállást és a gyermekülések behelyezését is megkönnyítik. A csomagtartó 583 literes, vagyis 61 literrel nagyobb az elődjénél. Ez már bőven elegendő lehet egy hétvégi kiruccanáshoz a nagyobb bőröndöknek, a nagybevásárlásnak, sőt egy alapos shoppingtúrán szerzett kincseknek is. Ha pedig egy új bútordarab vagy néhány nagyobb lakberendezési kiegészítő is hazajönne, a 40:20:40 arányban dönthető hátsó ülésekkel akár 2019 literesre bővíthetjük a rakteret. Így a CX-5 nemcsak egy elegáns útitárs, hanem a hétköznapokban is praktikus segítség.
Mennyit fogyaszt?
Egy mutatós autónál nemcsak az számít, milyen jól áll neki a Soul Red fényezés, hanem az is, mennyire kíméli a pénztárcánkat a benzinkútakon. Az elsőkerék-hajtású CX-5 hivatalos WLTP szerinti vegyes fogyasztása 7,0 liter 100 kilométeren. Az ADAC független tesztjén 7,3 literes átlagot mértek, míg egy hazai, összkerékhajtású változattal 7,1 literes eredményt értek el.
A lágy hibrid rendszer ugyan segít visszafogni az étvágyát, de városi forgalomban nem kínálja egy teljes hibrid előnyeit. Hogy végül mennyit kell tankolnunk, az a vezetési stílusunktól, az útviszonyoktól és a hajtásváltozattól is függ. Fontos, hogy ezek más tesztek mérési eredményei, nem a nálunk járt autó saját fogyasztási adatai.
Kényelem és vezetési élmény
Egy autó lehet bármilyen stílusos és elegáns, ha minden úthibánál összerázza az utasait, hamar elmúlik a varázsa. A CX-5 elöl MacPherson, hátul többlengőkaros futóművet kapott, a Mazda pedig érezhetően a kényelmes rugózás és a pontos irányíthatóság közötti egyensúlyra törekedett. A közvetlen karakterű kormányzás és a kiegyensúlyozott viselkedés elsősorban a nyugodtabb autózáshoz illik. A 19 colos keréktárcsák ugyan remekül mutatnak, a rosszabb minőségű utakon azonban a rugózási komfort rovására mehetnek.
A vezetéstámogató rendszerek között adaptív tempomat, sávtartó asszisztens, holttérfigyelő és automatikus vészfékezés is található. A 360 fokos kamerarendszer pedig igazi áldás lehet, amikor egy zsúfolt bevásárlóközpont parkolójában kell bepréselni az autót két másik közé.
Összegzés és ítélet
Az új Mazda CX-5 nemcsak szebb és modernebb, hanem tágasabb és praktikusabb is lett, miközben megőrizte azt a karaktert, amiért eddig is szerettük. A Soul Red Crystal fényezésű tesztautóval nehéz volt észrevétlennek maradni, a kifinomult utastér és a gazdag felszereltség pedig arról gondoskodik, hogy ne csak kívülről legyen szerethető.
Persze a szépségnek itt is akadnak apró kompromisszumai. A 141 lóerős motor inkább a nyugodt autózáshoz illik, mint a lendületes előzésekhez, az érintőképernyőre költöztetett funkciókkal pedig időbe telhet megbarátkozni. A CX-5 mégis könnyen belophatja magát azok szívébe, akik egy autóban nem pusztán a teljesítményt keresik, hanem a kényelmet, a minőséget és azt a bizonyos érzést, amit ez az autó nyújt a volán mögött.
Ha tetszett a Mazda CX-5 modellről szóló beszámolónk, ezt a videót is nézd meg:
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