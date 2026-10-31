Kutyakiképző elárulta, hogy válaszd ki a hozzád illő ebet

Szeretnél magad mellé egy hűséges kedvencet, de még nem tudod, milyen fajtát válassz? Egy profi kutyakiképző most lerántotta a leplet, és elárulta azokat a szempontokat, amelyek alapján garantáltan megtalálod a hozzád illő társat.

A kutyakiképző szerint az életmódunk alapján kell kiválasztanunk a hozzánk illő kevencünket.

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A megfelelő kutya kiválasztását nem lehet a véletlenre bízni.

Egy neves kutyakiképző elárulta a legfontosabb szempontokat, amiket érdemes szem előtt tartanunk.

Ráadásul 5 olyan ebet is megnevezett, ami tökéletes választás lehet, ha energetikus, hű társra vágyunk.

Így válaszd ki a hozzád illő ebet a kutyakiképző szerint

Egy profi kutyakiképző, a mintegy négy évtizede ebekkel foglalkozó Graeme Sims a Daily Mailnek adott nyilatkozatában végleg eloszlatta a kételyeket a kutyaválasztás kérdésével kapcsolatban. Az egykor neves kutyakiképző tanfolyamot is vezető tréner elárulta, hogy az ebválasztás során sosem a divatot kell követni. Helyette célszerűbb felmérni, hogyan igazodnak a kutya igényei és természete a leendő gazdi életmódjához.

Mielőtt beleszeretnénk egy adott fajtába, gondoljuk át, milyen életet tudunk biztosítani neki! Vegyük figyelembe, mennyi időnk jut a mozgásra, a tanításra és a gondozásra – nemcsak most, hanem az elkövetkező években is!

– mondta a Daily Mailnek. Ezért a szakértő azt tanácsolja, hogy a gazdik először mindig a már eleve szimpatikus fajták közül nézelődjenek, és még a kutya vásárlása vagy örökbefogadása előtt tájékozódjanak a fajta ösztöneiről és jellemvonásairól. Csak ez után mérlegeljenek arról, hogy a kiszemelt kedvenc mennyire illik az otthonukhoz, a napi rutinukhoz és a korábbi kutyás tapasztalataikhoz.

Ez az 5 fajta lehet a legjobb választás

Border collie

A Border Collie igazi álomkutyának számít az aktív életmódot élő gazdik számára. Éppen ezért, ha a mindennapjaid a pörgésről, és a rendszeres mozgásról szólnak, ebben a fajtában egy fáradhatatlan partnerre találsz. A világ egyik legintelligensebb kutyafajtájaként rendkívül gyorsan tanul, és igényli is a rendszeres kihívásokat.

Azonban nem elégszik meg a hosszú sétákkal, hogy kiegyenúlyozott legyen a hangulata, a közös játék és a tanítása is elengedhetetlen számára.

Corgi

A corgi kisebb termete ellenére határozott, energikus és intelligens kutya, így remek társ lehet azoknak, akik szeretik aktívan tölteni a mindennapjaikat. Bár rövid lábai és aranyos kis külseje miatt sokan ölebnek gondolják, valójában terelőkutyaként tenyésztették, ezért a mozgás, mint a séta és játék szintén fontos számára.

Tacskó

Aki tacskót szeretne, annak érdemes tudnia, hogy ez a faj rendkívül kíváncsi, kitartó és meglehetősen önálló a többi kutyához képest. Rengeteg energia van bennük, élvezik a hosszú játékidőket, és imádnak tanulni, hosszú távon ezért különösen nagy odafigyelést igényelnek.

Golden retriever

A golden retriever egy szeretetteljes, társaságkedvelő kutyának számít, aki szintén az aktív gazdák mellett érzi jól magát.

Barátságos természete miatt könnyen a családok szívébe lophatja magát, emellett intelligens és könnyen tanítható is, aki könnyen örömét leli a közös játékokban, és az új dolgok tanulásában is.

Ugyanakkor, ha ezta fajtát választanád, különösen figyelned kell arra, hogy szüksége van hosszabb sétákra, játékra és közös foglalkozásokra, dús bundáját pedig rendszeresen kell tisztítani, hogy megőrizze szépségét.

Labrador

A labrador barátságos, tanulékony kutya, aki köztudottan rendkívül motiválható néhány jutalomfalattal. Ám mivel hajlamos az elhízásra, a gazdiknak fel kell készülniük arra, hogy hatalmas mozgásideje miatt sétálással és játékkal összekötve sok időt töltsenek velük a szabadban.