Komoly műtét után tért vissza a vörös szőnyegre a 79 éves Glenn Close − Aggasztó részletet szúrtak ki a rajongók: FOTÓ

Glenn Close elegáns, zöld szaténruhában jelent meg a Hunger Games: Sunrise on the Reaping londoni premierjén. A rajongók figyelmét nemcsak a színésznő eleganciája, hanem a kezében lévő bot is felkeltette. A 79 éves sztár nemrég teljes csípőprotézis-műtéten esett át, jelenleg a felépülésére koncentrál.

Glenn Close zöld szaténruhában és bottal jelent meg a Hunger Games: Sunrise on the Reaping londoni premierjén.

Forrás: Doug Peters

Glenn Close-t a családja támogatja a felépülésben

A hollywoodi ikon lenyűgözően festett a zöld szaténruhában, amelynek ejtett derekát masni díszítette. A szettjét fekete bőrkesztyűvel dobta fel. A nyolcszoros Oscar-jelölt színésznő korábban egy Instagram-videóban árulta el, miért használ botot. Elmondta, a bal csípője nagyon rossz állapotban volt, ezért szükségessé vált a műtét. Glenn Close hangsúlyozta, hogy jól érzi magát, családja pedig mindenben támogatja. A színésznő a beavatkozás után is dolgozik: a londoni filmpremier után a All’s Fair című sorozat második évadának bemutatójára készül − írja a Daily Mail.

A színésznő korábban arról is beszélt, miként szeretné tölteni az élete végét. Elmondta, hogy gyerekkorában a nagyszülei farmján az erdő közepén egy kis kőházban rengeteg időt töltött. Glenn Close elárulta, hogy a háza mögé egy hasonló kőházat szeretne építeni: két hálószoba lesz benne: egy neki, egy pedig a bentlakó gondozónak. Azt is hozzátette, ha ez megvalósul, boldogan hal majd meg.

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