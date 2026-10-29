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Last minute sminkek halloweenre: nem kell drága jelmez, ezekkel a trükkökkel minden buliban kitűnhetsz

makeup smink halloween
Life.hu
2026.10.29.
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Még nincs halloweeni jelmezed, és már nincs is időd különleges kiegészítőket beszerezni? Ne búsulj, egy jól elkészített smink is nagyon ütős lehet. Mutatunk három szuper ötletet, amelyekhez nincs szükség profi sminkesfelszerelésre.

Bonyolult maszkok és speciális effektek helyett egyszerű sminkekkel is elmehetsz a halloweenbuliba. Egy kis fény, megfelelő árnyékolás és némi kreativitás elég ahhoz, hogy percek alatt teljesen átalakuljon az arcod. A lényeg, hogy a smink egyszerre legyen ijesztő és mutatós.

Smink halloweenbulira: legyen rémisztő és mutatós
Smink halloweenbulira: legyen rémisztő és mutatós
Forrás: 123rf

Last minute halloweensminkek

1. Pókháló csillogó kövekkel

A pókháló évek óta a halloweeni sminkek egyik kedvenc eleme, idén azonban egy elegánsabb változata hódít. A vastag, fekete vonalak helyett vékony, finoman megrajzolt pókháló kerül a szem köré, amelyet apró strasszkövekkel díszíthetünk.

A smink elkészítéséhez fehér vagy fekete szemhéjtusra lesz szükséged. Rajzolj néhány vékony, egymást keresztező vonalat a szemed köré, majd alakítsd ki a pókháló íveit. A vonalak találkozásához ragassz apró csillogó köveket. A végeredmény egyszerre elegáns és hátborzongató.

Tipp: A strasszköveket műszempilla-ragasztóval rögzítsd. Így egész este a helyükön maradnak.

2. Bohóccá válhatsz néhány perc alatt

A bohóc az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb halloweeni smink, nem kell hozzá különleges sminktudás.

Elég néhány hangsúlyos, geometrikus vonalat rajzolni a szem köré, pirosra festeni az orrot, majd a száj körvonalát a természetes méreténél nagyobbra húzni. A smink hangulatát teljesen megváltoztathatod attól függően, milyen arckifejezést és színeket választasz. Készíthetsz kedves, szomorú vagy kifejezetten félelmetes bohócot is.

3. Rémisztő porcelánbaba

A porcelánbabák különösen népszerűek halloweenkor, egyszerre aranyosak és rémisztőek. Ezt a hatást néhány egyszerű sminkfogással elérheted.

Elsőként fehér szemceruzával emeld ki a szemed alsó részét, majd rajzolj hosszú, feltűnő alsó szempillákat, hogy a szemed nagyobbnak tűnjön. Ezután pirosítóval készíts két szabályos, kerek foltot az arcodra, az ajkaidat pedig fesd kisebbre, szív alakúra. Ha még ijesztőbb hatást szeretnél, vékony ecsettel rajzolhatsz néhány repedést a homlokodra és az orcádra.

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