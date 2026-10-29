Last minute sminkek halloweenre: nem kell drága jelmez, ezekkel a trükkökkel minden buliban kitűnhetsz

Bonyolult maszkok és speciális effektek helyett egyszerű sminkekkel is elmehetsz a halloweenbuliba. Egy kis fény, megfelelő árnyékolás és némi kreativitás elég ahhoz, hogy percek alatt teljesen átalakuljon az arcod. A lényeg, hogy a smink egyszerre legyen ijesztő és mutatós.

Smink halloweenbulira: legyen rémisztő és mutatós

Forrás: 123rf

Last minute halloweensminkek

1. Pókháló csillogó kövekkel

A pókháló évek óta a halloweeni sminkek egyik kedvenc eleme, idén azonban egy elegánsabb változata hódít. A vastag, fekete vonalak helyett vékony, finoman megrajzolt pókháló kerül a szem köré, amelyet apró strasszkövekkel díszíthetünk.

A smink elkészítéséhez fehér vagy fekete szemhéjtusra lesz szükséged. Rajzolj néhány vékony, egymást keresztező vonalat a szemed köré, majd alakítsd ki a pókháló íveit. A vonalak találkozásához ragassz apró csillogó köveket. A végeredmény egyszerre elegáns és hátborzongató.

Tipp: A strasszköveket műszempilla-ragasztóval rögzítsd. Így egész este a helyükön maradnak.

2. Bohóccá válhatsz néhány perc alatt

A bohóc az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb halloweeni smink, nem kell hozzá különleges sminktudás.

Elég néhány hangsúlyos, geometrikus vonalat rajzolni a szem köré, pirosra festeni az orrot, majd a száj körvonalát a természetes méreténél nagyobbra húzni. A smink hangulatát teljesen megváltoztathatod attól függően, milyen arckifejezést és színeket választasz. Készíthetsz kedves, szomorú vagy kifejezetten félelmetes bohócot is.

3. Rémisztő porcelánbaba

A porcelánbabák különösen népszerűek halloweenkor, egyszerre aranyosak és rémisztőek. Ezt a hatást néhány egyszerű sminkfogással elérheted.

Elsőként fehér szemceruzával emeld ki a szemed alsó részét, majd rajzolj hosszú, feltűnő alsó szempillákat, hogy a szemed nagyobbnak tűnjön. Ezután pirosítóval készíts két szabályos, kerek foltot az arcodra, az ajkaidat pedig fesd kisebbre, szív alakúra. Ha még ijesztőbb hatást szeretnél, vékony ecsettel rajzolhatsz néhány repedést a homlokodra és az orcádra.

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