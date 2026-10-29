Hihetetlen, mekkorát nőttek Chris Hemsworth ikerfiai: friss fotókon mutatta meg őket a színész

Hiába a sűrű forgatási menetrend, Chris Hemsworth számára továbbra is a család az első. A színész jelenleg az Extraction 3 című akciófilmjén dolgozik Thaiföldön, ahová szerettei is elkísérték. A hétköznapok ugyan számára munkával teltek, de hétvégén jutott idő a kirándulásokra is. Ezekbe a pillanatokba engedett betekintést a Marvel-filmek sztárja, a fotókon pedig Chris Hemsworth gyerekei is feltűnnek, pontosabban az ikerfiai, Tristan és Sasha.

Chris Hemsworth Ázsiában forgatta az Extraction 3. részét.

Forrás: Instagram/Chris Hemsworth

Chris Hemsworth ikerfiai lassan olyan magasak lesznek, mint az édesapjuk

A friss fotósorozat egyik legérdekesebb darabján Chris Hemsworth két fiával, Tristannal és Sashával pózol egy lenyűgöző panorámájú kilátópontnál. A színész szürke trikót, fekete rövidnadrágot, sportcipőt, napszemüveget és baseballsapkát visel, míg az ikrek egyszerű fehér pólóban állnak mellette.

A képen különösen szembetűnő, mennyit nőttek a fiúk: a 190 centiméter magas színész mellett már egyáltalán nem tűnnek olyan kicsinek. Chris Hemsworth fiai 2014-ben születtek, és a mostani felvételeken jól látszik, hogy lassan kamaszkorba lépnek.

Chris Hemsworth és ikrefiai: a család elkísérte a színészt a filmforgatásra.

Forrás: Instagram/Chris Hemsworth

A családi kiruccanás azonban nem csupán a közös fotózásról szólt. A színész további képeken is megörökítette a thaiföldi kalandokat: történelmi helyszíneket fedeztek fel, horgásztak, túráztak, és az óceánban is megmártóztak.

Chris Hemsworth gyerekeivel kirándul.

Forrás: Instagram/Chris Hemsworth

„A thaiföldi tartózkodásom végéhez közeledek. Őrült néhány hét volt az Extraction 3 forgatása, de a hétvégéket azért sikerült megtölteni néhány szórakoztató, munkán kívüli kalanddal is!” – írta a bejegyzéshez a színész.

Chris Hemsworth-nek jutott ideje a kikapcsolódásra is.

Forrás: Instagram/Chris Hemsworth

Chris Hemsworth gyerekei távol a hollywoodi nyüzsgéstől nőnek fel

Chris Hemsworth és Elsa Pataky szerelmi története 2010-ben kezdődött, amikor a színész ügynöke bemutatta őket egymásnak. A kapcsolat gyorsan komolyra fordult, hiszen mindössze néhány hónappal később már egy meghitt ceremónián össze is házasodtak.

Első gyermekük, India 2012-ben született meg, két évvel később pedig ikerfiaik, Sasha és Tristan érkezésével öttagúvá bővült a család.

A házaspár 2014-ben költözött az ausztráliai Új-Dél-Walesbe, ahol egy hatalmas, tengerre néző birtokon alakították ki otthonukat. A mintegy 29 millió ausztrál dollárt érő ingatlant az évek során fényűző villává építették át. A hat hálószobás házban moziszoba, edzőterem, spa és játékterem is helyet kapott, a tengerre néző terasz és a medence pedig igazi nyaralóhangulatot teremt.