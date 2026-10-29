Megrázó részletek Matthew Perry temetéséről: ezt tették a Jóbarátok sztárjai a koporsója mellett

Matthew Perry temetéséről a színész húga, Mia Perry Bowick beszélt a Netflix The One About Matthew Perry című új dokumentumfilmjében. Elmondta, hogy a búcsúztatáson kizárólag a családtagok és a legközelebbi barátok vehettek részt, köztük a Jóbarátok főszereplői is.

Matthew Perry temetéséről árult el részleteket a testvére

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Így búcsúztak el Matthew Perrytől a Jóbarátok sztárjai

„Szóval... a temetésen elintéztük, hogy csak a családnak egy kis időre nyitott koporsó legyen. Az volt az a pont, amikor teljesen összeomlottam. A temetés nayon szűk körű volt, kizárólag a közeli barátok és a család. Az első sorban ültem a családdal, láttam az anyukáját és a testvéreit. És ekkor a jóbarátok szereplői együtt besétáltak. Már jó húsz éve nem láttam őket. Jen Aniston volt az első, aki odajött hozzám és megölelt, de mindannyian így tettek. Aztán mind az öten odasétáltak a koporsóhoz egymás kezét fogva. Ott álltak körülötte, és sírtak” – idézte fel Mia.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer hosszú éveken át dolgozott együtt Matthew Perryvel a népszerű sorozatban. A színész húga azonban már nagyon régóta nem találkozott velük.

Matthew Perry húga nevetésben tört ki a temetésen

Mia Perry Bowick elmondta, úgy érezte, Matthew ott van velük, amikor a koporsóját végső nyugalomra helyezték. Mintha a rá jellemző humorral próbálná oldani a helyzetet.

„Az volt az első alkalom, hogy éreztem, Matthew velem van. Megjelent, pontosan a jobb vállam mögött, áthajolt a vállam felett, és azt mondta: »Ez azért elég elcseszett, nem?«”Én pedig baromi hangosan elkezdtem nevetni. Úgy voltam vele, hát tessék itt van, és megnevettet a legszörnyűbb pillanatban"– emlékezett vissza.

A Jóbarátok szereplői nem szerepelnek a dokumentumfilmben

Bár Matthew Perry egykori kollégái mindannyian részt vettek a temetésén, a Netflix dokumentumfilmjében egyikük sem vállalt szereplést. A film rendezője, Mary Robertson azt mondta, valamennyiüket megkereste, de mind visszautasították.

„Tudom, hogy a Jóbarátok színészei szerették Matthew-t, és gyászolják őt. Megkérdeztük őket, vállalnák-e a részvételt, de úgy döntöttek, hogy nem” – mondta. A rendező hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja a döntésüket, hiszen mindenki másként dolgozza fel a veszteséget, és van, aki még nem áll készen arra, hogy nyilvánosan beszéljen a gyászáról.