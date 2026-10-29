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uniós szabályok

A pénztárcádat is érintik az új szabályok: változnak a repülőjegy árak és a poggyászszabályok is

uniós szabályok foglalás repülés utas
Simon Péter
2026.10.29.
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Egy olcsónak tűnő repülőjegy a foglalás végére jóval többe kerülhet, mint amennyire elsőre számítottunk. Hamarosan azonban változnak a légi utazás uniós szabályai: átláthatóbbá válhatnak az árak, és több olyan helyzetet is rendeznek, amely eddig kellemetlen meglepetést okozhatott az utasoknak. Íme a repülés új szabályai!

Az új szabályok nem egyik napról a másikra lépnek életbe, a légitársaságoknak ugyanis fel kell készülniük az alkalmazásukra. A változások várhatóan 2027 októberétől lesznek érvényesek, és a poggyászoktól a családi ülőhelyeken át a járatkésések kezeléséig több fontos területet érintenek.

új szabályok a repülésben
Az új szabályok egyik célja, hogy az utasok könnyebben össze tudják hasonlítani a különböző ajánlatokat. 
Forrás: 123rf

Végre könnyebb lesz átlátni, mennyibe kerül valójában a repülőjegy

Aki keresett már olcsó repülőjegyet, jól ismeri a helyzetet: az elsőre kedvező ár a foglalás során egyre magasabb lehet, ahogy hozzáadjuk a poggyászt, kiválasztjuk az ülőhelyet vagy más szolgáltatásért fizetünk.

Az új szabályok egyik célja, hogy az utasok könnyebben össze tudják hasonlítani a különböző ajánlatokat. A légitársaságoknak és a jegyértékesítő oldalaknak már a foglalási folyamat megkezdése előtt alapértelmezésként olyan árat is meg kell jeleníteniük, amely egy gurulós kézipoggyász szállítását is tartalmazza.

Ez nem jelenti azt, hogy minden jegy automatikusan tartalmazza majd a gurulós bőröndöt. A légitársaságok továbbra is kínálhatnak ennél olcsóbb, poggyász nélküli jegyeket is. A lényeg az, hogy az utasok könnyebben lássák, mennyibe kerül az utazás, ha a kézipoggyászt is magukkal vinnék.

A poggyászra vonatkozó feltételeket is egyértelműbben kell majd közölni, így kisebb eséllyel érhet bárkit kellemetlen meglepetés a foglalás során.

A kézipoggyásznál is fontos változás jön

A kézipoggyász kérdése különösen az olcsóbb repülőjegyeknél érzékeny pont. Nem mindegy ugyanis, hogy egy kisebb táska vagy egy gurulós bőrönd fér bele a jegy árába, és az sem, hogy a légitársaság milyen méretet enged felvinni a fedélzetre.

Az új szabályozás célja, hogy a légitársaságok világosan tájékoztassák az utasokat arról, milyen poggyászt vihetnek magukkal, és ezért kell-e külön fizetniük. A jegyárak összehasonlításakor így jobban láthatóvá válhat, melyik ajánlat éri meg igazán.

Érdemes azonban továbbra is indulás előtt ellenőrizni a saját jegyünkhöz tartozó poggyászfeltételeket. Az új szabályok sem jelentik azt, hogy bármilyen méretű bőröndöt ingyen felvihetünk a repülőre.

Gyerekkel utazol? Nem kell majd külön fizetni a közös ülőhelyért

A családok számára szintén fontos változás, hogy a 14 év alatti gyermekek és kísérőik számára díjmentesen kell biztosítani a szomszédos ülőhelyeket.

Ez azért lényeges, mert a külön ülőhelyválasztás eddig pluszköltséget jelenthetett azoknak, akik szerették volna, hogy a gyerekük mellettük üljön a repülőn. Az új szabály célja, hogy a családoknak ne kelljen külön fizetniük azért, hogy a gyermek a kísérője mellett foglalhasson helyet.

Elírtad a nevet a jegyen? Erre is lesz megoldás

Egy apró gépelési hiba is kellemetlenséget okozhat, ha repülőjegyet foglalunk. Az új előírás szerint a légitársaságoknak legalább egy alkalommal ingyenesen kell javítaniuk a foglalás során elírt nevet, amennyiben a kérelmet legkésőbb a menetrend szerinti indulás előtt 48 órával benyújtják.

Ez nem jelenti azt, hogy egy másik utasra is átírhatjuk a jegyet, de egy egyszerű névelírás miatt nem kellene automatikusan pluszköltséggel számolnunk, ha időben jelezzük a hibát.

Akkor is hazarepülhetsz, ha nem használtad fel az odaúti jegyedet

Előfordulhat, hogy az utazási terv váratlanul megváltozik, és végül nem a lefoglalt repülővel jutunk el a célállomásra. Eddig egy ilyen helyzet a visszaúti jegyet is veszélybe sodorhatta.

Az új szabályok szerint a légitársaság nem tagadhatja meg a visszaúti beszállást pusztán azért, mert az utas nem vette igénybe az odaúti járatát. Ez nagyobb rugalmasságot adhat azoknak, akiknek útközben módosul a tervük.

A késések és a járattörlések esetén is tisztább szabályok jönnek

A változások nem csak a jegyvásárlásról szólnak. Pontosítják azt is, hogy járatkésés vagy járattörlés esetén milyen tájékoztatásra, segítségre, átfoglalásra és kártalanításra számíthatnak az utasok.

A cél, hogy könnyebb legyen eligazodni a jogaik között, és világosabbá váljon, milyen esetekben kérhetnek segítséget a légitársaságtól. A szabályozás a fogyatékossággal élő, a csökkent mozgásképességű, a várandós és a kísérő nélkül utazó kiskorú utasok védelmét is erősíti.

Mikortól számíthatunk az új szabályokra?

Az új uniós szabályok várhatóan 2027 októberében lépnek hatályba. Addig a légitársaságoknak fel kell készülniük az új előírások alkalmazására.

A változások célja, hogy a repülőjegyek árát könnyebb legyen összehasonlítani, a poggyászfeltételek átláthatóbbá váljanak, és az utasok világosabban lássák, milyen jogaik vannak, ha valami nem a tervek szerint alakul.

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A légiutas-kísérő figyelmeztet: ezért ne egyél a repülőgépen a hátsó ülések tálcáiról

Ha repülőn utazol, valószínűleg természetesnek veszed, hogy a lehajtható tálcára teszed a szendvicsedet vagy a kávédat. Egy légiutas-kísérő szerint azonban érdemes kétszer is meggondolnod, hogy közvetlenül a repülőgépes tálcáról egyél, ugyanis nem mindig olyan tiszta, mint amilyennek látszik.

Ha ezt a kódot hallod a repülőgépen, mindenki veszélyben van

A légi közlekedésben számos olyan kifejezést használnak, amelynek jelentéséről az utasok többségének fogalma sincs. Ha azonban egy repülőgépen elhangzik a „Squawk 7500”, az olyan helyzetre utalhat, amelyet a személyzet nagyon komolyan vesz.

Légiutas-kísérő figyelmeztet: hiába fizettél rengeteg pénzt, elküldhetnek erről az ülésről

A vészkijárat melletti ülésekért sok utas szívesen fizet többet a nagyobb lábtér miatt, pedig ezekhez a helyekhez komoly felelősség is társul. Egy légiutas-kísérő most elárulta, kik azok, akik biztonsági okokból egyáltalán nem ülhetnek ide.

 

 

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