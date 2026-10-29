A pénztárcádat is érintik az új szabályok: változnak a repülőjegy árak és a poggyászszabályok is

Az új szabályok nem egyik napról a másikra lépnek életbe, a légitársaságoknak ugyanis fel kell készülniük az alkalmazásukra. A változások várhatóan 2027 októberétől lesznek érvényesek, és a poggyászoktól a családi ülőhelyeken át a járatkésések kezeléséig több fontos területet érintenek.

Az új szabályok egyik célja, hogy az utasok könnyebben össze tudják hasonlítani a különböző ajánlatokat.

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Végre könnyebb lesz átlátni, mennyibe kerül valójában a repülőjegy

Aki keresett már olcsó repülőjegyet, jól ismeri a helyzetet: az elsőre kedvező ár a foglalás során egyre magasabb lehet, ahogy hozzáadjuk a poggyászt, kiválasztjuk az ülőhelyet vagy más szolgáltatásért fizetünk.

Az új szabályok egyik célja, hogy az utasok könnyebben össze tudják hasonlítani a különböző ajánlatokat. A légitársaságoknak és a jegyértékesítő oldalaknak már a foglalási folyamat megkezdése előtt alapértelmezésként olyan árat is meg kell jeleníteniük, amely egy gurulós kézipoggyász szállítását is tartalmazza.

Ez nem jelenti azt, hogy minden jegy automatikusan tartalmazza majd a gurulós bőröndöt. A légitársaságok továbbra is kínálhatnak ennél olcsóbb, poggyász nélküli jegyeket is. A lényeg az, hogy az utasok könnyebben lássák, mennyibe kerül az utazás, ha a kézipoggyászt is magukkal vinnék.

A poggyászra vonatkozó feltételeket is egyértelműbben kell majd közölni, így kisebb eséllyel érhet bárkit kellemetlen meglepetés a foglalás során.

A kézipoggyásznál is fontos változás jön

A kézipoggyász kérdése különösen az olcsóbb repülőjegyeknél érzékeny pont. Nem mindegy ugyanis, hogy egy kisebb táska vagy egy gurulós bőrönd fér bele a jegy árába, és az sem, hogy a légitársaság milyen méretet enged felvinni a fedélzetre.

Az új szabályozás célja, hogy a légitársaságok világosan tájékoztassák az utasokat arról, milyen poggyászt vihetnek magukkal, és ezért kell-e külön fizetniük. A jegyárak összehasonlításakor így jobban láthatóvá válhat, melyik ajánlat éri meg igazán.

Érdemes azonban továbbra is indulás előtt ellenőrizni a saját jegyünkhöz tartozó poggyászfeltételeket. Az új szabályok sem jelentik azt, hogy bármilyen méretű bőröndöt ingyen felvihetünk a repülőre.