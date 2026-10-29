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2026. okt. 29., csütörtök Nárcisz

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2026.10.29.
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Nem mindenki örül annak, hogy Meghan Markle visszatér a képernyőre. A sussexi hercegné egy népszerű főzőműsorban kapott szerepet, ám a bejelentés után petíció indult ellene.

Meghan Markle a Junior MasterChef Australia következő évadának egyik műsorvezetője lesz, a forgatás várhatóan 2027 első felében zajlik Melbourne-ben, és több hétig tart majd. A bejelentés után azonban petíció indult a hercegné szereplése ellen, és már több százan alá is írták.

Meghan Markle visszatérésének nem mindenki örül
Meghan Markle visszatérésének nem mindenki örül
Forrás: NORTHFOTO

A hercegné idén áprilisban már szerepelt a MasterChef Australia felnőtteket versenyeztető változatában. Akkor Harry herceggel közös ausztráliai útjukból szakított időt arra, hogy vendégzsűriként részt vegyen a műsorban. Szereplését akkor pozitívan fogadták a nézők, az újabb felkérés azonban megosztotta az ausztrálokat. Sokan azt kédezik, miért éppen Meghan Markle-t választották?

Az ausztrálok nem kérnek Meghan Markle-ből

Nagyon sokan nem kedvelik Meghan Markle-t Ausztráliában, ennek fő oka pedig az, hogy pénzéhesnek tartják, és nem tartják igazi szakácsnak sem.

„Utálom őt. Azt hiszi, hogy szakács. Valaki fizetett azért, hogy odamenjen. Csak a pénz érdekli. Kizárólag abból él, hogy a királyi családhoz tartozik, pedig már nem is tartozik oda” – szidta Markle-t egy ausztrál nő az Expressnek. Mások nem értik, miért nem ausztrál műsorvezetőt kértek fel egy ausztrál műsorhoz. Vannak ugyanakkor tévénézők is, akik értik, hogy Meghan Markle népszerűsége sokat tehet hozzá a gyerekeket versenyeztető főzőműsor népszerűségéhez.

Meghan Markle korábbi szereplése nézettségi rekordot hozott

A nézettségi adatok azt mutatják, hogy Meghan Markle korábbi szereplése kifejezetten sikeres volt. A Channel 10 adatai szerint a hercegné vendégszereplése 1,6 millió nézőt vonzott a MasterChef Australia elé. Az adás 2023 júliusa óta a műsor legnézettebb vasárnapi epizódja volt. Az online nézettség is rekordot döntött: 118 ezren követték a műsort internetes közvetítésen keresztül, amire korábban nem volt példa a MasterChef Australia történetében.

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