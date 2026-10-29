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Világsztár

Lezárták a nyomozást Hayden Panettiere halála ügyében: kiderült, mi okozta a tragédiát

Világsztár Hayden Panettiere halál
Horváth Angéla
2026.10.29.
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Hivatalosan is lezárult a vizsgálat Hayden Panettiere halálának ügyében. A 36 éves színésznő tragédiájának körülményeit több hatóság is vizsgálta, a rendőrség pedig most nyilvánosságra hozta a nyomozás eredményét.

A Greenville-i Rendőrkapitányság szerdán jelentette be, hogy befejeződött a Hayden Panettiere halála miatt indított eljárás. A dél-karolinai hatóságok az orvosszakértői vizsgálat eredményei alapján balesetnek minősítették a színésznő halálát – számolt be a CBS News. A halottkém megállapítása szerint Panettiere véletlen drogtúladagolás következtében hunyt el, amelyben a fentanil is szerepet játszott.

Hayden Panettiere halálát véletlen túladagolás okozta
Hayden Panettiere halálát véletlen túladagolás okozta
Forrás: AFP

Hayden Panettiere életét már nem tudták megmenteni

Augusztus 16-án délután érkezett segélyhívás abból a greenville-i lakásból, ahol a színésznő tartózkodott. A mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrségi jegyzőkönyv szerint a tragédia idején a színésznő korábbi párja, Brian Hickerson, valamint annak testvére, Zach is a lakásban volt. Ők hívták a 911-es segélyhívót.

A haláleset körülményeit a helyi rendőrség az amerikai drogellenes hatóság, a DEA bevonásával vizsgálta. A nyomozók már az első helyszíni vizsgálatok után közölték, hogy nem találtak gyanús körülményeket vagy idegenkezűségre utaló bizonyítékot. A színésznő testén külsérelmi nyomok sem voltak. A most lezárt eljárás eredménye megerősítette a korábbi megállapításokat: Hayden Panettiere halálát véletlen túladagolás okozta.

Hayden Panettiere élete képekben - Galéria:

Hayden Panettiere memoárja 2026 májusában jelent meg
Hayden Panettiere utolsó fotója az Instagramon, fotós barátjával bulizott
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Hayden Panettiere és Kelly Lynch az Akárki Joe című vígjátékban 2001-ben
AFP

 

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