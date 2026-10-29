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termékvisszahívás

Mérgező anyagot találtak a népszerű nassolnivalóban: több terméket is visszahívtak

termékvisszahívás nébih pisztácia
Life.hu
2026.10.29.
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Ismét figyelmezteti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Egy közkedvelt rágcsálnivaló bizonyos tételeiben egészségre ártalmas anyagot mutattak ki, ezért a hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy az érintett termékeket ne egyék meg.

A Nébih tájékoztatása szerint aflatoxinnal szennyezett, Iránból származó pisztácia került forgalomba. A vizsgálatok a Kalifa márkájú hántolt és darált pisztácia egyes tételeiben mutatták ki a mérgező vegyület jelenlétét, ezért az érintett termékeket visszahívták.

Aflatoxinnal szennyezett, Iránból származó pisztácia került forgalomba
Aflatoxinnal szennyezett, Iránból származó pisztácia került forgalomba
Forrás: 123rf

Miért veszélyes az aflatoxin, amit a pisztáciákban találtak?

Az aflatoxin bizonyos penészgombák által termelt mérgező anyag, amely az emberi és az állati szervezetre egyaránt káros hatással lehet. A szennyezettséget hatósági élelmiszervizsgálat során fedezték fel. A Nébih figyelmeztet: a visszahívásban érintett pisztáciát senki ne fogyassza el.

Fontos ugyanakkor, hogy az intézkedés nem vonatkozik valamennyi Kalifa márkájú pisztáciára. Kizárólag azokat a termékeket érinti, amelyek tételszáma és minőségmegőrzési ideje megegyezik a Nébih hivatalos termékvisszahívási tájékoztatójában szereplő adatokkal. Aki Kalifa pisztáciát vásárolt, ellenőrizze a csomagoláson található azonosítókat, és amennyiben azok megegyeznek a visszahívott tételekével, ne fogyassza el a terméket.

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