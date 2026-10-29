Orvosi segítséggel vetett véget életének az Oscar-jelölt színésznő: gyógyíthatatlan beteg volt

Barbara Barrie szerdán hunyt el manhattani otthonában – számolt be a The New York Times. Lánya, Jane Harnick megerősítette, hogy a színésznő orvosi segítséggel vetett véget életének, miután gyógyíthatatlan, végstádiumú daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.

Barbara Barrie (jobbra) a Start két keréken című filmben 1979-ben

Forrás: AFP

A színésznő korábban is komoly egészségi problémákkal küzdött. 2014-ben idiopátiás tüdőfibrózist állapítottak meg nála. Ez egy fokozatosan súlyosbodó betegség, amelynek során a tüdő szövete károsodik és hegesedik, emiatt a légzés egyre nehezebbé válik.

Barbara Barrie Oscar-, Emmy- és Tony-díjra is jelölték

Barbara Barrie több évtizedes pályafutása során számos elismerést szerzett a filmvásznon, a televízióban és a színházban egyaránt - írja a Page Six.

1964-ben a cannes-i filmfesztivál legjobb színésznőnek járó díját nyerte el a One Potato, Two Potato című filmben nyújtott alakításáért. A korában úttörőnek számító alkotás különböző bőrszínű emberek szerelmi kapcsolatát mutatja be, Barrie játszotta Julie szerepét.

Legismertebb filmszerepe az 1979-es Start két keréken című vígjáték-drámában volt, amelyért a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjra jelölték. A film az indianai Bloomingtonban élő, frissen érettségizett fiatalok történetét mesélte el. Barbara Barrie Evelyn Stohlert alakította, a szereplőgárdában pedig Dennis Quaid is feltűnt. A kritikusok által is elismert alkotás elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyv Oscar-díját. A színésznő később a film alapján készült televíziós sorozatban is eljátszotta a gondoskodó édesanya szerepét, alakításáért 1981-ben Emmy-díjra jelölték.

Barrie a színházban is nagy sikereket ért el. Stephen Sondheim Company című musicaljében Sarah szerepét játszotta, amelyért 1971-ben Tony-díjra jelölték a legjobb musicalbeli női mellékszereplő kategóriájában.

Barbara Barrie könyveket is írt

A színésznő íróként is ismert volt. Két gyermekkönyve jelent meg: a Lone Star 1990-ben, az Adam Zigzag pedig 1994-ben. Emellett két ismeretterjesztő könyvet is írt a rákkal való küzdelemről.

Barbara Barrie két gyermeke gyászolja, férje, Jay Harnick művészeti igazgató 2007-ben hunyt el.