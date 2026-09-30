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frizura

A sztárfodrász trükkje: 5 másodperc alatt, hajmosás nélkül helyrehozhatod lapos, szöszös fürtöket

frizura haj hajformázás
Horváth Angéla
2026.09.30.
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Ha reggelre szétesnek vagy szöszössé válnak a hullámos tincseid, nem feltétlenül kell újra hajat mosnod vagy hajformázóhoz nyúlnod. Pablo Bogado mesterfodrász szerint néhány másodperc alatt újra életet lehet lehelni a fürtökbe.

A hajhab sokaknál rossz emlékeket idéz: a kemény, merev tincsek és természetellenes tartás juthat azonnal eszünkbe. Pablo Bogado híres madridi fodrász szerint azonban a mai formulák már egészen másképp működnek.

A szöszös, hullámos hajat hajhabbal érdemes kezelni a sztárfodrász szerint
A szöszös, hullámos hajat hajhabbal érdemes kezelni a sztárfodrász szerint
Forrás: Life.hu / AI

„Éveken át merev fixáló polimerekkel készítették a hajhabokat, hogy a lehető legerősebben definiálják és rögzítsék a fürtöket. A probléma az volt, hogy ettől a haj kőkeménnyé vált, elnehezedett, és teljesen elvesztette természetes mozgását” – magyarázta. Hozzátette, a modern hajabok már sokkal könnyebbek: „A formulák rengeteget változtak. A mai hajhabok sokkal könnyedebbek, definiálják a hullámokat és a fürtöket, de emellett megőrzik a haj természetes rugalmasságát – nincs már az a ropogós hatás, amire mindannyian emlékszünk.”

Ilyen hajhabot érdemes választani

A szakember szerint olyan terméket érdemes keresni, amely tartást ad, de nem merevíti a hajat. A könnyű, hidratáló és kondicionáló formulák segíthetnek visszafogni a szöszösödést, és szépen definiálják a természetes hullámokat. Bogado azt javasolja, hogy a habot nedves, törölközőszáraz hajra vigyük fel. Kis mennyiséget oszlassunk el a haj közepétől a végekig, majd kézzel alulról felfelé nyomkodjuk össze a tincseket, hogy elősegítsük a természetes hullámok kialakulását. Ezután hagyhatjuk magától megszáradni, vagy használhatunk diffúzort.

A szakember szerint a megfelelő mennyiségű hajhab kulcsfontosságú: ha túl sokat használunk, az elronthatja a végeredményt, ekkor lesznek kemények a tincsek. Bogado azt tanácsolja, hogy néhány csepp hajszérumot keverjünk a habhoz. Ettől fényesebb lesz a haj, és a fürtök is szebben kirajzolódnak. A két termék más-más feladatot lát el. A hajhab tartást, formát és szép hullámokat ad, míg a szérum főként fényt és puhaságot biztosít, valamint segít megfékezni a szöszösödést. Önmagában viszont nem képes hullámot létrehozni vagy megtartani.

Így frissítsd fel reggel a hullámos hajat hajmosás nélkül

Ha reggelre szöszössé vagy lapossá válik az előzőleg hajhabbal kezelt göndör haj, nem kell rögtön újra megmosni.

„A legtöbbször elég enyhén benedvesíteni a hajat, majd kézzel vagy diffúzorral visszanyomkodni a hullámokat. A haj azonnal visszanyeri a formáját, amint ismét kap egy kis nedvességet”mondta Bogado.

Ha selyem- vagy szaténpárnahuzatot használsz, és lazán összefogod a hajad, sokkal tovább marad szép a frizurád, kevésbé törnek meg a hullámok.

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