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Világsztár

Jim Carrey megnősült: szerelmét 9 hónappal azután vette el, hogy megmutatta a nyilvánosságnak

Világsztár esküvő Jim Carrey
Horváth Angéla
2026.10.01.
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A színész hét hónappal azután házasodott össze Min Ah-val, hogy először jelentek meg együtt nyilvánosan egy díjátadón. A 64 éves Jim Carrey szóvivője is megerősítette meg a nagy hírt.

Jim Carrey és Min Ah februárban, a francia César-díjátadón jelentek meg először együtt, ahol a színész életműdíjat kapott. Carrey akkor teljes egészében franciául mondta el beszédét, amelyben külön köszönetet mondott párjának is.

Jim Carrey (César d’honneur) lors de la 51ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris, France, le 26 février 2025 © Borde-Jacovides/Bestimage 51st César ceremony at the Olympia in Paris, France, on 26 February 2026.
Jim Carrey tiszteletbeli César-díjat (César d'honneur) kapott életművéért
Forrás: Northfoto

„Köszönöm a csodálatos családomnak, a lányomnak, Jane-nek és az unokámnak, Jacksonnak. Most és mindörökké szeretlek benneteket. Köszönöm fenséges társamnak, Min Ahnak” – mondta. Ezután hozzátette: „Szeretlek, Min Ah. Végül pedig köszönöm a legviccesebb embernek, akit valaha ismertem: az édesapámnak, Percy Joseph Carreynek, aki szeretetre, nagylelkűségre és humorra tanított!”

Az 51. César-díjátadó ünnepségen a színfalak mögött: Jim Carrey, mellette balra a lánya, Jane, mellette jobbra a párja, Mina Ah, mellette pedig a színész unokája, Jackson
Az 51. César-díjátadó ünnepségen a színfalak mögött: Jim Carrey, mellette balra a lánya, Jane, mellette jobbra a párja, Mina Ah, mellette pedig a színész unokája, Jackson
Forrás: Profimedia

Jim Carrey és Min évek óta együtt vannak. 2022 februárjában jelent meg róluk az első lesifotó. Az esküvőjükről egyelőre több részletet nem közöltek.

Jim Carrey ritkán beszél a magánéletéről

Az Ace Ventura: Állati nyomozó sztárja óvja a magánéletét. 2022 áprilisában, amikor a Sonic, a sündisznó 2 kapcsán adott interjút az Access Hollywoodnak, még azzal is viccelődött, hogy talán visszavonul a színészettől, hogy nyugodt életet élehessen.

„Ha az angyalok hoznak nekem egy olyan forgatókönyvet, amelyet aranytintával írtak, és azt üzeni, hogy ezt az embereknek tényleg látniuk kell, akkor lehet, hogy folytatom. De most szünetet tartok” – mondta akkor. „Nagyon szeretem a csendes életemet, nagyon szeretek festeni, és a spirituálist is szeretem. Úgy érzem – és ilyet talán soha többé nem hallaanak egy hírességtől –, hogy ennyi nekem elég” – fogalmazott.

Jim Carrey korábban Ginger Gonzagával járt. A pár 2019 januárjában jelent meg először a vörös szőnyegen, azonban kevesebb mint egy év együttlét után szakítottak.

A Maszk sztárja korábban kétszer volt házas. Lauren Hollyval, a Dumb és Dumber – Dilibogyók című filmben szereplő kolléganőjével 1996 és 1997 között élt házasságban. Melissa Womerrel 1987-ben házasodott össze, kapcsolatuk 1995-ben ért véget. Közös lányuk, Jane ebből a házasságból született.

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