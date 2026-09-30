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közösségi média

Csücsörítés helyett mellfogdosás? Hódít a Z generáció legőrültebb trendje

közösségi média Z generáció trend
Life.hu
2026.09.30.
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Egyre több nő pózol a fotóin a Z generáció legújabb hóbortját követve. A merész trendhez már olyan világsztárok is csatlakoztak, mint Kylie Jenner, Dua Lipa és Hailey Bieber.

Úgy tűnik, hogy a csücsörítés korszakának végleg leáldozott, a Z generáció ugyanis most egy sokkal merészebb és feltűnőbb pózzal hódítja meg a közösségi médiát. A legújabb őrülethez már több világsztár is csatlakozott, akik előszeretettel követik az új trendet a fotóikon. 

Dua Lipa a legújabb trend szerint pózolt Egy New York-i premieren.
Dua Lipa a One Night Only New York-i premierjén mindkét kezét a mellére helyezve, már a legújabb trend szerint pózolt.
Forrás: Getty Images
  • Már egyre több nő követi a Z generáció legújabb fotózási trendjét.
  • A merész póz már a világsztárok körében is hódít: Kylie Jenner, Dua Lipa és Hailey Bieber is kipróbálta már képein.
  • Mutatjuk, mi a lényege, és mitől is lett trendi! 

A Z generáció legújabb trendje már a világot is meghódította 

Míg korábban a nők előszeretettel csücsörítettek, amikor elkészítették legújabb fotóikat a közösségi médiára, a Z generáció most egy minden eddiginél feltűnőbb változással rukkolt elő. A kacsacsőr-effektust ezúttal egy jóval merészebb mozdulat váltotta fel, amelyben az arc helyett már a dekoltázsé a főszerep.

A trend lényege, hogy a fotókon a nők mindkét kezükkel megfogják a mellüket, így a póz egyszerre hangsúlyozza a dekoltázst és kölcsönöz pikánsabb hatást a képnek.

Aki pedig még bevállalósabb, nem csupán lazán tartja a kezét, hanem rá is markolhat kebleire, ezzel a pózt még feltűnőbbé téve. Az őrület odáig fajult, hogy mára már nemcsak a sztárok, hanem a hétköznapi felhasználók is tömegesen másolják a mozdulatot, amely sikerességét nézve hamarosan épp olyan megszokottá válhat az Instagramon vagy a TikTokon, mint egykor a szájcsücsörítés.

A világsztárok is előszeretettel alkalmazzák 

Az interneten futótűzként terjedő trend egyik legismertebb arca kétség kívül Kylie Jenner lett, aki a Marty Supreme 2025 decemberi, Los Angeles-i premierjén egy narancssárga ruhában már a kamerák előtt is alkalmazta az új pózt. 

Kylie Jenner kezeit a mellére helyezve pózol a Marty Supreme 2025-ös premierjén, Los Angelesben.
Kylie Jenner a Marty Supreme Los Angeles-i premierjén kezeit a melleire helyezve pózol narancssárga ruhájában.
Forrás: Getty Images

A látványos mozdulata hamar felkeltette más sztárok figyelmét is, olyannyira, hogy Meg Stalter és kollégája, Paul Downs tetőtől talpig narancssárgába öltözve Jenner ikonikus képét és mozdulatát is lemásolta.

A trendből azonban az A listás sztárok, köztük Dua Lipa sem maradhatott ki, aki még tavaly egy instagram képén pózolt úgy, hogy kebleire helyezte a kezét. 

Hasonlóan tett Hailey Bieber is, aki a pózt már többféleképpen is alkalmazta; volt, hogy csak fél kézzel, máskor viszont két kezével fogva melleit.

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