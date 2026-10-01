Négy emberből egy veszélyben van – Neked elég 4 másodperc, hogy megtaláld?

Az ilyen képes fejtörőkben éppen az a trükk, hogy nem elég egyszerűen végignézni a szereplőkön: a környezet apró részleteire is figyelni kell. Ez az IQ-teszt a logikus gondolkodást és a megfigyelőképességet teszi próbára, ráadásul az időkorlát miatt nincs lehetőség hosszasan töprengeni.

IQ-teszt: ki van veszélyben a képen?

Forrás: jagranjosh.com

Egyetlen apró részleten múlik a feladvány

A képen négy ember áll odakint a havazásban. Első ránézésre egyikükkel sincs semmi különös, ám egyikük olyan helyen áll, ahol könnyen megsérülhet.

A feladat egyszerűnek hangzik: találd meg ezt az embert mindössze 4 másodperc alatt!

Indítsd el képzeletben a visszaszámlálást, és figyeld meg alaposan a teljes jelenetet. Ne csak azt nézd, mit csinál a négy szereplő. A feladvány megoldásához érdemes a közvetlen környezetüket is szemügyre venni, hiszen a döntő nyom ott rejtőzik a képen.

Megvan?

Ha igen, ellenőrizd az IQ-teszt eredményét a megfejtésnél. Ha pedig még keresed, adj magadnak néhány másodpercet, mielőtt tovább olvasol.

Az IQ-teszt megoldása

A veszélyben lévő személy a szürke kabátos férfi. Ha alaposan megnézed a képet, láthatod, hogy közvetlenül egy lelógó jégdarab alatt áll, amely leesve eltalálhatja. Ha ezt 4 másodpercen belül kiszúrtad, sikerült gyorsan észrevenned azt a részletet, amely a teszt megoldásához szükséges. Az ehhez hasonló képes feladatok remek alkalmat adnak a logikus gondolkodás és a részletekre irányuló figyelem gyakorlására.

IQ-teszt megoldása: kitaláltad, ki van veszélyben?

Forrás: jagranjosh.com

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