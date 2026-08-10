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kifutó

Így érj el olyan alakot, mint egy Victoria's Secret modell – Mutatjuk a titkaikat

NORTHFOTO - Hahn Lionel/ABACA
kifutó modell Victoria's Secret Fashion Show
Klusovszki Kíra
2026.08.10.
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Sokan szentül hiszik, hogy a kifutókon vonuló modellek tökéletes alakja mögött önsanyargatás, diéták és kimerítő edzések állnak. Leomie Anderson, a Victoria's Secret ikonikus angyala azonban most lerántotta a leplet a titokról, és elárulta mivel tartja formában magát.

Bár sokan azt gondolják, hogy egy Victoria's Secret modell alakjához elképzelhetetlenül szigorú diétára és igazán kimerítő edzéstervre van szükség, a valóság ennél jóval meglepőbb. Leomie Anderson, a márka egyik ikonikus angyala most teljesen szertefoszlatta a tévhiteket, és őszintén elárulta, valójában mivel tartja formában magát a vörös szőnyeges és kifutós szereplésekre.

Leomie Anderson 2019-ben a Victoria's Secret angyalaként mutatta be a legújab, őszi kollekciót.
Leomie Anderson 2019-ben a Victoria's Secret angyalaként mutatta be a legújab, őszi kollekciót. 
Forrás: Northfoto
  • Leomie Anderson a Victoria's Secret hatodik afroamerikai angyala már 14 éves korában elkezdte modell karrierjét. 
  • Vörös szőnyeges megjelenései alatt számos szépség- és életmódtitkot sajátított el, amivel máig fenntartja bomba megjelenését. 
  • Mutatjuk azt a 3 dolgot, aminek odafigyelésével könnyen elérhető a Victoria's Secret modell alkat. 

A Victoria's Secret alak divatdiéták nélkül is lehetséges

A 33 éves Leomie Anderson már 22 évesen debütált a Victoria's Secret divatbemutatóján, karrierje azonban jóval korábban elindult. A modellre 14 éves korában figyeltek fel Londonban, amikor épp hazafelé tartott az iskolából, és mindössze három évvel később már az első kifutós munkáját is megkapta a Marc Jacobs márkánál. Sikere innentől szárnyalni kezdett, 2019-ben pedig a márka történetének hatodik fekete, illetve első brit fekete angyalává vált.

A nagy divatbemutatók sminkszékében ülve, miközben a világ legismertebb szupermodelljeivel találkozott, rengeteg jól őrzött szépség- és életmódtitkot tanult meg, most pedig el is árulta: a Victoria's Secret-modell megjelenés elérése nem olyan nehéz, mint amilyennek tűnik.

A modellből lett televíziós műsorvezető szerint minden csupán a kiegyensúlyozott életmódon múlik, és ahogy korábban modellként sem, úgy most sem hisz semmilyen divatdiétában. Daily Mailnek adott exkluzív interjújából pedig megtudtuk, hogy csupán 3 dolog odafigyelésével könnyen fenntartható a Victoria's Secret modell alkat. 

Erre a 3 dologra esküsznek a modellek

  • Nincs diéta, csak egyensúly

Leomie szerint a lenyűgöző alak titka egyáltalán nem a lemondásban rejlik. „Őszintén szólva nem is hiszek a diétákban. Szerintem minden a kiegyensúlyozott étrendről szól. Soha nem tagadok meg magamtól semmit, amit meg szeretnék enni" – fogalmazott.

Szerinte ahhhoz, hogy hosszú távon élvezni tudja a karrierjét, minden részét élveznie kell, a szigorú korlátozásokban így egyáltalán nem hisz, de a gyömbért, és a gyümölcsshotokat gyakran építi be a hétköznapi rutinjába. 

  • Mozogjunk, de ne kényszerből 

A modell az edzéshez is hasonlóan áll hozzá: amikor az időbeosztása engedi, szívesen jár Pilates-órákra, de nem erőlteti magára a mozgást, ha éppen nincs rá kapacitása. „Valószínűleg már három hete vagy egy hónapja nem voltam edzőteremben, mert folyamatosan utaztam. Nem tudom magamat arra kényszeríteni, hogy valamit bepréseljek a napirendembe, ha egyszerűen nem fér bele" – mondta. Amikor viszont van rá ideje, szívesen próbál ki új órákat; a Pilates mellett a magas intenzitású HIIT-edzéseket és a kardiót is kedveli, ezekkel ugyanis könnyen megőrizheti igazi feszességét. 

  • Tudatosság a bőrápolásban és az egészségben 

Leomie azt is elárulta, hogyan tartja meg hibátlan arcbőrét annak ellenére, hogy évek óta rendszeresen sminkelik őt munkájából adódóan. Szerinte a hibátlan arcbőréért a mikrotűs kezelés az, ami felelős, hiszen a kezelés eltünteti pigmentfoltokat, javítja a bőrtextúrát, ráadásul még a pattansáokat és a hegesedést is enyhíti. 

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