Októberi szerencsenapok: ez a dátum hozhat áttörést a csillagjegyednek

Az októberi bolygóállások lendületet adhatnak a változtatáshoz, és több csillagjegy számára szerencsés fordulatokat is hozhatnak. Érdemes feljegyezni azt a szerencsenapot, amely a csillagjegyedhez tartozik.

Minden csillagjegynek van egy szerencsenapja októberben

Forrás: 123rf

Októberi szerencsenapok:

Kos – október 1.

A csillagok ezen a napon megerősítenek, eltökéltebb lehetsz, és közelebb kerülhetsz a céljaidhoz. Október 1. a legjobb nap lehet arra, hogy új irányba indulj, vagy meghozz egy olyan döntést, amelyhez eddig nem volt elég bátorságod.

Bika – október 14.

A Plútó tisztább helyzetet teremthet a munkában, és új nézőpontokat hozhat. Ez a nap megfelelő lehet arra, hogy elindíts egy változást, vagy újragondold, merre szeretnél továbbhaladni szakmailag.

Ikrek – október 2.

Ezen a napon világosabban láthatod, mit szeretnél valójában. Fontos lépést tehetsz a jövőd felé, különösen akkor, ha az utóbbi időben bizonytalan voltál az irányt illetően.

Rák – október 6.

A Kosban járó telihold szakmai sikereket és elismerést hozhat. Ezen a napon érdemes megállnod egy pillanatra, és értékelned mindazt, amit eddig elértél.

Oroszlán – október 6.

A Skorpióban járó Merkúr az otthonnal és a gyökereiddel kapcsolatos kérdéseket helyezi előtérbe. Ez segíthet abban, hogy olyan döntéseket hozz, amelyek hosszabb távon is meghatározhatják a jövődet.

Szűz – október 2.

A Plútó arra ösztönöz, hogy ezúttal saját magadat helyezd előtérbe. A szerencsenapodat érdemes önmagadra és a feltöltődésre szánni, ezzel visszanyerheted az erődet.

Mérleg – október 13.

A Vénusz különleges kisugárzást és vonzerőt adhat neked. Ez a nap kedvez annak, hogy megmutasd magad, kiállj a vágyaid mellett, és végre világosan kimond, mit szeretnél.

Skorpió – október 22.

A szerencsenapod egyben a Skorpió időszakának kezdete is. Új fejezet nyílhat előtted, ami ideális lehet arra, hogy lezárd, ami már nem szolgál, és új irányt válassz.

Nyilas – október 6.

A telihold örömet és érzelmi tisztánlátást hozhat. Könnyebben felismerheted, mennyi jó dolog vesz már most is körül, és ezen a napon valóban meg is tudod élni ezt az érzést.

Bak – október 13.

A Vénusz szakmai jutalmat vagy váratlan pénzügyi lehetőséget hozhat. Ha az elmúlt időszakban sok energiát fektettél valamibe, ezen a napon megérkezhet az elismerés.

Vízöntő – október 22.

A karrieredben mozdulhat meg valami ezen a napon. A csillagok változásokat és új lehetőségeket jeleznek, ezért érdemes nyitottnak lenni, és élni azzal, ami eléd kerül.

Halak – október 22.

A Skorpió időszakának kezdete felerősítheti benned a szabadság és az újrakezdés iránti vágyat. Október 22. kedvezhet a nagy terveknek és azoknak a döntéseknek, amelyekhez komolyabb bátorságra van szükség.