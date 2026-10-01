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bíróság

Elmérgesedett a helyzet Demi Moore családjában: a színésznő keményen nekiment lánya exének

bíróság Rumer Willis Demi Moore
Nagy Anna
2026.10.01.
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Újabb fordulatot vett Rumer Willis és volt párja gyermekelhelyezési vitája, amelyben már a színésznő édesanyja is megszólalt. Demi Moore korábban kemény szavakkal bírálta lánya egykori párját. Most bírósági döntés született az ügyben.

Demi Moore családja körül kialakult konfliktus középpontjában ezúttal a színésznő hároméves unokája, Louetta áll. Rumer Willis és a gyermek édesapja, Derek Richard Thomas között hónapok óta komoly vita zajlik a kapcsolattartásról, miközben mindkét fél egészen másképp látja, mi szolgálja a kislány érdekeit.

Demi Moore és lánya Rumer Willis.
Demi Moore lány, Rumer Willis kislánya apjával hadakozik: kitört a botrány a családban.
Forrás:  Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Demi Moore unokája miatt hónapok óta tart a családi vita

A bírósági dokumentumok szerint Demi Moore lánya, Rumer Willis sürgősségi kérelemmel próbálta megakadályozni, hogy volt párja felügyelet nélküli, illetve éjszakai látogatásokra vihesse el közös gyermeküket. Állítása szerint Derek Richard Thomas olyan döntéseket hozott, amelyek veszélyeztethették Louetta biztonságát.

A férfi ezzel szemben azt állította, hogy Rumer akadályozza abban, hogy kapcsolatot tartson a lányával. Amanda S. Park bíró végül új kapcsolattartási rendet határozott meg, amelynek értelmében november 6-tól Thomas találkozásait már nem kell felügyelni.

A döntés azért is lehet különösen nehéz Demi Moore számára, mert korábban ő maga is egy ötoldalas nyilatkozatban állt lánya mellé. A színésznő élesen bírálta Thomast, és azt állította, hogy a férfi nem vállal megfelelő felelősséget gyermekéért.

„Mindig saját magát és a saját igényeit helyezi előtérbe. 

Nem tett semmilyen erőfeszítést, és nem mutatott hajlandóságot arra, hogy lehetőséget keressen Louetta támogatására. Tudomásom szerint azóta nem volt munkája, amióta ismerem

 – írta Demi Moore a nyilatkozatában.

Rumer Willis komoly aggodalmakat fogalmazott meg

A konfliktus júniusban éleződött ki igazán. Thomas akkor azt állította, hogy Rumer a tudta nélkül vitte el Louettát Kaliforniából előbb az idahói Sun Valley-be, majd a Tennessee állambeli Nashville-be. Azt is kifogásolta, hogy a kislány szerepelt egy vécépapír-reklámban, amely szerinte felnőtteknek szóló szexuális humort tartalmazott.

Rumer ugyanakkor saját állítása szerint elsősorban gyermeke biztonsága miatt aggódott. 

Júniusban a bíróság még elutasította Thomas éjszakai kapcsolattartásra vonatkozó kérelmét, és csak felügyelt találkozásokat engedélyezett.

Augusztusban Rumer újabb dokumentumokat nyújtott be, amelyekben azt kérte, hogy függesszék fel a látogatásokat egy mentális állapotfelmérés elvégzéséig. Azt állította, hogy Thomas egyszer extrém hőségben mintegy két és fél mérföldes gyaloglásra vitte Louettát, majd egy ötsávos, nagy sebességű úton is átkeltek, korábban pedig súlyos bántalmazással is vádolta exét.

„Nem hiszem, hogy jelenleg biztonságos lenne, vagy hároméves gyermekünk érdekét szolgálná a kapcsolattartás” – fogalmazott Rumer Willis.

Demi Moore családja másképp látja a helyzetet, mint Louetta apja

Derek Richard Thomas határozottan visszautasította a vele szemben megfogalmazott állításokat. A férfi szerint soha nem sodorta veszélybe a gyermekét, és Rumer akadályozza abban, hogy fenntarthassa azt a szoros kapcsolatot, amely állítása szerint korábban közte és Louetta között volt.

„Soha, semmilyen körülmények között nem sodortam veszélybe a lányunkat, és most is, ahogy mindig is, teljes mértékben képes vagyok biztosítani Louetta számára azt a gondoskodást, amelyre szüksége van és amelyet megérdemel” – jelentette ki.

A bíróság legújabb döntése mindenesetre jelentős változást hoz az eddigi rendszerhez képest: novembertől Thomas már felügyelet nélkül találkozhat gyermekével. A családi konfliktus azonban ezzel aligha tekinthető lezártnak, hiszen Rumer Willis és volt párja továbbra is alapvetően eltérően ítéli meg a hároméves kislány körül kialakult helyzetet.

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