Elmérgesedett a helyzet Demi Moore családjában: a színésznő keményen nekiment lánya exének

Demi Moore családja körül kialakult konfliktus középpontjában ezúttal a színésznő hároméves unokája, Louetta áll. Rumer Willis és a gyermek édesapja, Derek Richard Thomas között hónapok óta komoly vita zajlik a kapcsolattartásról, miközben mindkét fél egészen másképp látja, mi szolgálja a kislány érdekeit.

Demi Moore lány, Rumer Willis kislánya apjával hadakozik: kitört a botrány a családban.

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Demi Moore unokája miatt hónapok óta tart a családi vita

A bírósági dokumentumok szerint Demi Moore lánya, Rumer Willis sürgősségi kérelemmel próbálta megakadályozni, hogy volt párja felügyelet nélküli, illetve éjszakai látogatásokra vihesse el közös gyermeküket. Állítása szerint Derek Richard Thomas olyan döntéseket hozott, amelyek veszélyeztethették Louetta biztonságát.

A férfi ezzel szemben azt állította, hogy Rumer akadályozza abban, hogy kapcsolatot tartson a lányával. Amanda S. Park bíró végül új kapcsolattartási rendet határozott meg, amelynek értelmében november 6-tól Thomas találkozásait már nem kell felügyelni.

A döntés azért is lehet különösen nehéz Demi Moore számára, mert korábban ő maga is egy ötoldalas nyilatkozatban állt lánya mellé. A színésznő élesen bírálta Thomast, és azt állította, hogy a férfi nem vállal megfelelő felelősséget gyermekéért.

„Mindig saját magát és a saját igényeit helyezi előtérbe.

Nem tett semmilyen erőfeszítést, és nem mutatott hajlandóságot arra, hogy lehetőséget keressen Louetta támogatására. Tudomásom szerint azóta nem volt munkája, amióta ismerem

– írta Demi Moore a nyilatkozatában.

Rumer Willis komoly aggodalmakat fogalmazott meg

A konfliktus júniusban éleződött ki igazán. Thomas akkor azt állította, hogy Rumer a tudta nélkül vitte el Louettát Kaliforniából előbb az idahói Sun Valley-be, majd a Tennessee állambeli Nashville-be. Azt is kifogásolta, hogy a kislány szerepelt egy vécépapír-reklámban, amely szerinte felnőtteknek szóló szexuális humort tartalmazott.

Rumer ugyanakkor saját állítása szerint elsősorban gyermeke biztonsága miatt aggódott.

Júniusban a bíróság még elutasította Thomas éjszakai kapcsolattartásra vonatkozó kérelmét, és csak felügyelt találkozásokat engedélyezett.