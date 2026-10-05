Orsi családja hetek óta készült a nagylány szalagavatójára. A nagyszülők vidékről érkeztek, ő pedig már napokkal korábban főzni és sütni kezdett, hogy az ünnepség után otthon, finom falatok mellett folytathassák az estét. A hét közepén azonban kaparni kezdett Orsi torka. Először nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, péntek reggelre viszont már fájt a nyelés, rekedtebb lett a hangja, délután pedig komolyan megfordult a fejében, hogy talán jobb lenne, ha otthon maradna és lemondaná az ünnepséget.

Orsi hetek óta készült a családi rendezvényre, de a torokfájás közbeszólt - Képünk illusztráció

Forrás: 123rf

A torokkaparás, az irritáció érzése vagy a nyeléskor jelentkező fájdalom egy felső légúti fertőzés első tünetei között lehetnek. A torokfájás hátterében leggyakrabban vírusfertőzés áll, de baktériumok, illetve a nyálkahártyát irritáló tényezők is okozhatják. Az első órákban sokan még abban bíznak, hogy a kellemetlenség magától elmúlik, pedig érdemes már ilyenkor jobban figyelni magunkra.

Mit tehetünk, amikor kaparni kezd a torkunk?

A szervezetnek betegség idején elsősorban pihenésre és megfelelő folyadékbevitelre van szüksége. A meleg vagy kellemes hőmérsékletű italok sokaknak jólesnek, a dohányfüstöt és más irritáló hatásokat azonban kerülni kell.

A torok tüneteinek helyi kezelésére torokfertőtlenítő gyógyszer is szóba jöhet. Ezeket a készítményeket mindig a betegtájékoztatóban szereplő útmutatás szerint kell alkalmazni. A tüneti kezelés ugyanakkor nem helyettesíti a pihenést, és nem jelenti azt sem, hogy minden torokfájás otthon is kezelhető.

Orsi sem várta meg, amíg a fájdalom teljesen elrontja a hétvégéjét. Amennyire tudott, visszavett a tempóból, pihent, figyelt a folyadékbevitelre, már a kezdeti tüneteknél lépett. Szombat reggel érezte, hogy még nincs teljesen rendben, de sokkal jobban érzi magát. Így végül ott lehetett a lánya szalagavatóján, amelyre az egész család olyan régóta készült.

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Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Egy enyhe torokfájás sok esetben néhány nap alatt javul, vannak azonban olyan tünetek, amelyeknél nem érdemes kizárólag otthoni kezelésre hagyatkozni. Magas vagy tartós láz, nehézlégzés, komoly nyelési nehézség, gyorsan romló állapot vagy szokatlanul erős fájdalom esetén orvosi segítségre lehet szükség. Akkor is érdemes kivizsgálást kérni, ha a panaszok nem enyhülnek, hanem tartósan fennállnak vagy rosszabbodnak.