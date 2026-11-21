Hatalmas hibát követett el Jennifer Lopez a rajongók szerint, miután AI videóval reklámozta legújabb, limitált kiadású ajakápolóját. A sminktermék reklámkampánya úgy tűnik, finoman szólva sem bizonyult elsöprő sikernek.

Nem csak a reklmámkampányt készítette AI-al Jennifer Lopez sminkmárkája, hanem a termékképeket is.

Forrás: Instagram / JLO Beauty

Felháborodtak a rajongók Jennifer Lopez sminkmárkájának legújabb reklámvideóján.

A JLo Beauty limitált ajakápoló kampányát ugyanis AI-jal készítették.

A rajongók sem maradtak tétlenek, a kommentekben pillanatok alatt szétszedték a terméket.

Hatalmas felháborodást váltott ki Jennifer Lopez AI reklámkampánya

A JLo Beauty még 2023-ban dobta piacra ajakápolóját csekély 19 dolláros áron, ám miután közös együttműködésbe kezdett egy luxusmárkával, egy limitált kiadású változattal is jelentkezett, amelynek így mintegy 689,5 százalékkal emelkedett az ára.

Így nem is csoda, hogy a rajongók szerint nem volt a legjobb húzás a 150 dollárért kapható, kristályokkal díszített terméket egy „AI Content” felirattal ellátott videóval bemutatni.

A reklámfilmben ráadásul Jennifer Lopez 2002-es, Jenny From the Block című slágere szól a háttérben, miközben meglehetősen szürreális jelenetek váltják egymást. Először a metróban guruló cseresznyék, majd a napsütötte utcán végigguruló kókuszdiók tűnnek fel, végül almák záporoznak egy New York-i járdára. Ha ez nem lenne elég, a videóban egy drágakövekkel kirakott kolibri is megjelenik, a Beso Bling felirattal a mellkasán – nem véletlenül, hiszen a kampány szerint „minden Beso Bling ajakápolót kristályok díszítenek, ráadásul rejtett meglepetést is tartogatnak”.

Nézd meg a JLo Beauty reklámvideóját:

De nem ez volt a szépségmárka egyetlen videója, amit megosztott az Instagramon, egy másikban azt írták: „Minden az apró részletekben rejlik. És őszintén? Semmi kifogásolnivaló nincs bennük. Annyira ikonikusak, hogy valószínűleg mindháromra szükséged lesz.”

A rajongóknak sem hagyhatták szó nélkül

A félresikerült Jennifer Lopez AI reklám úgy tűnik, a rajongóknak sem nyerte el a tetszését, sőt a 239 millió követő túlnyomó része nem volt elragadtatva az újdonságtól.

Sokan túlzónak és értelmetlennek találták a videót, míg mások azt is megjegyezték, hogy a termékek a kampányban nem ajakápolóra, inkább egy csillogó kövekkel kirakott dohányőrlőre emlékeztetnek.

Sőt, a mesterséges intelligencia miatt is kaptak hideget-meleget, az egyik kommentelő ki is fakadt: „Ennyire gazdag vagy, és mégsem tudtál felbérelni valakit, aki elkészíti az animációt?” – írta. Egy másik felhasználó szerint pedig elég lett volna csupán 10 percet rászánni arra, hogy valami értelmeset forgassanak, és kommentjében a videót egyenesen ostobaságnak nevezte. Ám voltak, akik a marketingcsapatot is kritikával illették:

Ez a történelem legostobább termékbevezetése. Mégis kik alkotják ezt a marketingcsapatot?

– idézte a reakciót a The Independent.