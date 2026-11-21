Teri Hatcher karrierjében mérföldkőhöz érkezett, Miranda Priestly szerepét játssza Az ördög Pradát visel londoni West End musicaljében. Míg a karrierje szárnyal, a magánéletében szomorú eseménnyel kell megküzdenie.

Teri Hatcher könnyekben tört ki: édesapjáról közölt szomorú hírt.

Forrás: Sameer AL-DOUMY / AFP

Teri Hatcher megrendítő hírt közölt édesapjáról

A Született feleségek sztárja, Teri Hatcher nemrég Londonba költözött, hogy a West End musicaljében eljátssza Az ördög Pradát visel hírhedt főnökének, Miranda Priestly-nek a szerepét. A döntés nem volt egyszerű, mert Teri Hatcher édesapja demenciával küzd. A színésznő az Alzheimer's Societynek beszélt a 91 éves édesapja állapotáról, akinek a betegsége elsősorban a rövid távú memóriáját érinti.

„Nem tud gondoskodni magáról, mert nem tudja, hol lakik, nem tudja, hogyan kell használni a telefont, és arra sem emlékszik, hogy bevette-e a gyógyszereit” – mondta Teri Hatcher. Owen Hatcher állapota az egész családot megviseli, de leginkább a feleségét.

A színésznő könnyek között beszélt arról, mennyire fontos a türelem és az empátia, hiszen a demenciával élők nem szándékosan okoznak nehézséget szeretteiknek, egyszerűen bizonyos dolgokra már nem képesek.

Éppen ezért nem volt egyszerű döntés számára az, hogy Az ördög Pradát visel kedvéért Londonba költözzön, hiszen Los Angelesben a szülei közelében élt, hogy gondoskodhasson róluk. „Az első gondolatom az volt: elmehetek egyáltalán, és hogyan fog ez működni?” – osztotta meg dilemmáját a színésznő. Végül azért mondott igent a felkérésre, mert a szülei nem szerették volna, ha miattuk mond le erről a lehetőségről.

Dementia doesn’t just affect the person living with it. For families, it can mean adjusting to changes, finding new levels of patience and navigating difficult moments together. As her dad’s dementia has progressed, Teri Hatcher has seen the impact it can have on the whole family. She opens up about the challenges her mum has faced, the changes in her dad’s memory and independence, and learning to understand what someone living with dementia can and can’t do. — Alzheimer's Society (@alzheimerssoc) November 18, 2026

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