Az utóbbi években egyre többet foglalkozunk a családi mintáinkkal: kutatjuk az őseink múltját, igyekszünk oldani a családi karmánkat, és próbálunk megszabadulni mindattól, amit nehéz puttonyként hoztunk magunkkal. Szüleink szorongásától, nagyapánk makacsságától vagy attól a rendíthetetlen keménységtől, amellyel felmenőink az élet megpróbáltatásait átvészelték. Csakhogy, miközben sietve szabadulnánk a múlt terheitől, talán észre sem vesszük, mennyi értéket hordoz magában a vérvonal, amelybe beleszülettünk.

A családi vérvonal olyan, mint egy régi, értékes szövetkabát: ahogy nagyanyád viselte, neked kényelmetlen, de ha a saját méretedre szabod, sokáig szolgálhat.

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A vérvonal rejtett kincsei: 5 családi teher, amiből erőforrást kovácsolhatsz

Biztos, hogy minden „rossztól” meg kell szabadulnunk? Egyes spirituális tanok szerint a lélek tudatosan választja ki azt a családot, amelyben testet ölt. Mi van akkor, ha örökölt tulajdonságaink nem börtönrácsok, hanem az életfeladatunk megoldásához szükséges nyersanyagok?

A családi örökséget fogjuk fel úgy, mint egy régi, értékes szövetkabátot. Lehet, hogy abban a formában, ahogyan nagyanyád viselte, neked már kényelmetlen, de ha a saját méretedre és igényeidre szabod, még sokáig szolgálhat – sőt, meg is szeretheted!

A következő 5 hozott csomagban különleges fejlődési lehetőség rejtőzhet.

1. Az örökölt függőségi hajlamból szenvedélyes elhivatottság válhat

Ha a családodban többen is menekültek a realitás elől valamibe – alkoholba, munkába vagy egy mindent felemésztő kapcsolatba –, érthető, ha tartasz az örökölt függőségi hajlamtól. A függőségek háttere rendkívül összetett, ám a családi minták felismerése segíthet egészségesebb utat találni az intenzív érzelmek megéléséhez, kifejezéséhez.

A benned lobogó szenvedélyt kreatív alkotásba, hivatásod szeretetébe vagy egy számodra fontos ügy szolgálatába is állíthatod. Nem a káros mintát kell megőrizned, hanem megtalálnod a saját, éltető hajtóerődet.

2. Felmenőid folyamatos aggódásából kifinomult megérzésekre tehetsz szert

Ha olyan családból érkeztél, ahol mindig résen kellett lenni, és felkészülten várni egy lehetséges vészhelyzetet, minden bizonnyal a hatodik érzékeddel észreveszed a legapróbb változásokat is magad körül. Azonnal megérzed a feszültséget, felismered a kockázatokat, és már akkor keresed a kiutat, amikor mások még a problémát sem látják.