Miley Cyrus és szerelme, Maxx Morando közel öt éve alkotnak egy párt, eljegyzésüket pedig 2025 decemberében erősítették meg. Az énekesnő az Avatar: Fire and Ash Los Angeles-i premierjén egy 150 ezer dolláros gyémántgyűrűvel jelent meg. Most úgy tűnik, a szerelmesek már a boldogító igen kimondására készülnek.

Miley Cyrus és Maxx Morando.

Forrás: JAVIER ROJAS/PI/ ZUMA Press Wire

Miley Cyrus esküvője: ezen a hétvégén mondhatják ki a boldogító igent

A TMZ értesülései szerint a pár a november 21-i hétvégére tervezi az esküvőt, méghozzá Dél-Kaliforniában. A ceremónia további részleteit egyelőre szigorú titok övezi, az énekesnő képviselői pedig még nem erősítették meg az értesüléseket.

A közelgő esküvőre akár egy romantikus utalásként is tekinthetünk: Maxx Morando nemrég Miley oldalán lépett színpadra a Hollywood Bowlban, ahol közösen adták elő a Let's Get Married című dalukat.

Vakrandiból esküvő: így kezdődött Miley Cyrus és Maxx Morando szerelme

Az énekesnő és a Liily együttes dobosa 2021 óta vannak együtt. Miley a British Vogue-nak korábban elárulta, hogy egy vakrandin ismerkedtek meg.

„Nos, számomra vakrandi volt, számára nem igazán. Arra gondoltam, a legrosszabb, ami történhet, hogy elmegyek” – mesélte.

Kapcsolatukról később úgy fogalmazott, hogy az az újrakezdésről szól, és arról, hogy érettebb fejjel már pontosabban tudja, mit szeretne.

Másodszor állhat oltár elé az énekesnő

Miley 2018-ban ment hozzá Liam Hemsworth-höz, akivel viharos kapcsolatot tudhattak maguk mögött. Akkor egy vállakat szabadon hagyó, elefántcsontszínű, selyemszatén Vivienne Westwood-ruhában mondta ki az igent.

A házasság kevesebb mint egy év után véget ért, válásukat 2022 januárjában véglegesítették. Most minden szem Miley következő menyasszonyi ruhájára szegeződik.

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