Katalin hercegné rákdiagnózisát 2024-ben kapta meg egy hasi műtét után. Későbbb a nyilvánossággal is megosztotta küzdelmét, elárulta, hogy még abban az évben befejezte a kemoterápiát, 2025-ben pedig arról számolt be, hogy remisszióban van. A betegség habár eltűnt, nem múlt el nyomtalanul, amiről egy személyes hangvételű dokumentumfilmben számol be.

Katalin hercegné rákbetegségéről dokumentumfilmben vall.

Forrás: Instagram/Prince and Princess of Wales

Katalin hercegné rákbetegsége: dokumentumfilmben vall a küzdelmeiről

„A rák megváltoztat. Megváltoztatja a testedet, fizikailag is átalakít. De van valami sokkal mélyebb is, amit egy ilyen diagnózis megváltoztat benned” – mondta Katalin hercegné, aki a dokumentumfilmben a könnyeivel küszködik. Katalin szerint – aki nemrég egy őszinte interjút is adott betegségéről– a gyógyulás nem ér véget a kezelések befejezésével.„Tudom, hogy a gyógyulás egy utazás. Újra kapcsolódni azokhoz a dolgokhoz, amelyeket egykor ismertél. Megtalálni a reményt és az örömöt a bizonytalanság mellett. Egyértelmű, hogy az élet kihívásait nem egyedül kell cipelnünk.”

Katalin hercegné kisfilmje egy dokumentumfilm beharangozója

A Heal című, november 29-én bemutatkozó dokumentumfilmben Katalin 24 óra alatt megmássza Nagy-Britannia három legmagasabb hegycsúcsát. A kihívás végén Vilmos herceg és gyermekeik, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg öleléssel fogadják.

Testvére, James Middleton megható párhuzamot von a teljesítmény és a gyógyulás között. Emlékezteti Katalint, hogy más daganatos betegekkel ellentétben neki nem volt lehetősége megkongatni a kezelések végét jelző harangot.

„Talán ez a te harangszód” – mondja James.

A hercegné filmjével reményt szeretne adni a súlyos betegséggel küzdőknek, és felhívni a figyelmet arra, hogy a gyógyuláshoz a testi mellett a lelki támogatás is elengedhetetlen.

A dokumentumfilmet november 29-én fogják sugározni az Egyesült Királyságban.

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