Mi a közös a kedvenc zenéit újra és újra meghallgató tinédzserben, a munkába menet podcastokat hallgató anyukában és az esti filmnézéssel kikapcsolódó apukában? Mindannyian örülnének egy olyan ajándéknak, amely egy kicsit élvezetesebbé teszi a hétköznapjaikat. Egy jól megválasztott fülhallgató vagy fejhallgató pontosan ezt tudja. Használatához nem kell különleges alkalom, és szinte minden élethelyzetben jól jöhet. A legjobb pedig, hogy a megfelelő darabot a megajándékozott szokásaihoz és személyiségéhez is igazíthatod.
Egy ajándék, ezernyi élmény: kinek milyen fülhallgató való?
A vezeték nélküli fülhallgatók egyik legnagyobb előnye a szabadság. Nincs több összegubancolódott kábel, és a kedvenc dalok elkísérhetik a megajándékozottat az edzőterembe, a reggeli sétára vagy akár a hosszabb utazásokra is. A Philips valódi vezeték nélküli Bluetooth fülhallgató például remek választás lehet azoknak, akik állandó mozgásban vannak.
Aki viszont szeret igazán elmerülni a zenében, annak egy fejhallgató lehet a tökéletes meglepetés. A Philips vezeték nélküli fejhallgató, illetve a 32 mm-es hangszóró-meghajtókkal és mikrofonnal felszerelt Philips on-ear fejhallgató a zenehallgatás mellett a telefonbeszélgetésekhez is praktikus társ lehet.
Ismersz valakit, aki legszívesebben egy gombnyomással kizárná a külvilágot? A Philips TAT3000 vezeték nélküli TWS fülhallgató hibrid aktív zajszűrése segíthet csökkenteni a környezeti zajokat. Igazi telitalálat lehet annak, aki utazás közben, egy nyüzsgő irodában vagy otthon szeretne jobban a kedvenc zenéire koncentrálni.
A legkisebbek és a tinik sem maradnak ki a zenei élményből
A fiatalabb korosztálynál az ajándék megjelenése legalább olyan fontos lehet, mint a funkciója. Egy kedvenc játék vagy karakter motívumaival díszített fejhallgatóval ezért nehéz melléfogni.
A Minecraft és Hello Kitty stílusú vezetékes és vezeték nélküli fejhallgatók, valamint vezeték nélküli fülhallgatók nemcsak a zenehallgatást tehetik izgalmasabbá, hanem a megajándékozott egyéniségéhez is illenek. Legyen szó mesenézésről, játékról vagy a kedvenc előadó legújabb slágeréről, könnyen a mindennapok kedvenc kiegészítőivé válhatnak.
Így kerülhet féláron a karácsonyfa alá a kiszemelt ajándék
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A Philips Bluetooth fülhallgató így 8999 Ft helyett 4499 Ft-ért, a Philips vezeték nélküli fejhallgatók és a TAT3000 pedig 18 999 Ft helyett 9499 Ft-ért lehet a tiéd. A Minecraft és Hello Kitty stílusú vezetékes fejhallgatók 9999 Ft helyett 4999 Ft-ba, vezeték nélküli változataik és fülhallgatóik pedig 16 999 Ft helyett 8499 Ft-ba kerülnek.
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Mert a legjobb karácsonyi ajándék nem feltétlenül a legdrágább, hanem az, amely minden egyes használatkor örömet szerez. És mi lehetne jobb annál, mint amikor valaki éppen a tőled kapott fejhallgatóval hallgatja a kedvenc dalát?
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