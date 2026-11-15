Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 15., vasárnap Adalbert, Lipót

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
veszély

Ezért vágatja le egyre több férfi a szempilláját: új, furcsa trend terjed

férfi szempilla
veszély szempilla férfi
Simon Péter
2026.11.15.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Miközben nők milliói éppen hosszabb és dúsabb szempillákra vágynak, a férfiak egészen más irányba indultak el. Az új férfi szempillatrend hívei szerint sokkal férfiasabb megjelenést ad az a nem is olyan kis módosítást, amit végrehajtanak magukon a szerintük jobb megjelenésért. Vajon a nőknek is bejön?

A különös férfi szempillatrendről készült videók egyre jobban terjednek a közösségi oldalakon, úgy tűnik, már nem csak egy-egy elszigetelt próbálkozásról van szó. Fodrászok és barber shopok is megjelentettek olyan felvételeket, amelyeken ollóval vagy elektromos nyírógéppel alakítják a vendégeik szempilláit.

férfi szempillatrend
Az új férfi szempillatrend a hívei szerint sokkal férfiasabb megjelenést ad.
Forrás: 123rf

A hosszú szempilla szerintük túl nőies

A trend követői között vannak olyan férfiak, akik szerint a hosszú, látványos szempilla nőies külsőt kölcsönöz. A rövidebb pilláktól markánsabb, „férfiasabb” megjelenést várnak, és egyesek a manapság népszerű looksmaxxing mozgalomhoz is kapcsolják a módszert.

A szempillák hossza azonban egyáltalán nem attól függ, hogy valaki férfi vagy nő. Elsősorban genetikai adottság, hogy kinek mennyire hosszúak a pillái, így az elképzelés, hogy a hosszú szempilla nőies, inkább kulturális beidegződés.

Az új szempillatrend nemcsak furcsa, veszélyes is

A szakértők szerint viszont nem érdemes követni a trendet. A szempilláknak ugyanis fontos szerepük van: védik a szemet a portól, szennyeződésektől, izzadságtól, és a pislogási reflexet is segítik.

Ráadásul már maga a művelet is kockázatos. Ollót vagy elektromos nyírógépet használni közvetlenül a szem közelében egyetlen rossz mozdulat miatt komoly sérülést okozhat. A szempillák levágása után pedig nagyobb lehet a szem irritációjának, kiszáradásának és fertőzésének esélye.

A pillák természetesen idővel visszanőnek, de ehhez több hétre, akár hónapokra is szükség lehet. Vagyis ha valaki igazán férfias tekintetre vágyik, talán érdemesebb más módszert keresnie – a szempillákat ugyanis jobb ott hagyni, ahol vannak.

Olvass tovább!

Felejtsd el az affogatót! Itt az új őrület, a tojásos kávé

Elsőre elég furcsán hangzik, pedig egyáltalán nem új találmány. Bár a tojásos kávé most bukkant fel újra a trendek között, egyes változatai évtizedek óta népszerűek. Te megkóstolnád?

A '70-es évek kedvenc copfja modern köntösben hódít: ultranőies és lágyan keretezi az arcot

Újra hódít egy ikonikus fazon, amelyért a '70-es évek stílusikonjai is rajongtak.

Ez a nadrág hódít 2026 telén: mutatjuk, hogy viseld a barna farmert - Termékekkel, árakkal

Mutatunk négy egyszerű, mégis divatos összeállítást, melyek inspirációkat adnak a sokoldalú ruhadarab viseléséhez

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu