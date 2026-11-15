Ezért vágatja le egyre több férfi a szempilláját: új, furcsa trend terjed

A különös férfi szempillatrendről készült videók egyre jobban terjednek a közösségi oldalakon, úgy tűnik, már nem csak egy-egy elszigetelt próbálkozásról van szó. Fodrászok és barber shopok is megjelentettek olyan felvételeket, amelyeken ollóval vagy elektromos nyírógéppel alakítják a vendégeik szempilláit.

Az új férfi szempillatrend a hívei szerint sokkal férfiasabb megjelenést ad.

Forrás: 123rf

A hosszú szempilla szerintük túl nőies

A trend követői között vannak olyan férfiak, akik szerint a hosszú, látványos szempilla nőies külsőt kölcsönöz. A rövidebb pilláktól markánsabb, „férfiasabb” megjelenést várnak, és egyesek a manapság népszerű looksmaxxing mozgalomhoz is kapcsolják a módszert.

A szempillák hossza azonban egyáltalán nem attól függ, hogy valaki férfi vagy nő. Elsősorban genetikai adottság, hogy kinek mennyire hosszúak a pillái, így az elképzelés, hogy a hosszú szempilla nőies, inkább kulturális beidegződés.

Az új szempillatrend nemcsak furcsa, veszélyes is

A szakértők szerint viszont nem érdemes követni a trendet. A szempilláknak ugyanis fontos szerepük van: védik a szemet a portól, szennyeződésektől, izzadságtól, és a pislogási reflexet is segítik.

Ráadásul már maga a művelet is kockázatos. Ollót vagy elektromos nyírógépet használni közvetlenül a szem közelében egyetlen rossz mozdulat miatt komoly sérülést okozhat. A szempillák levágása után pedig nagyobb lehet a szem irritációjának, kiszáradásának és fertőzésének esélye.

A pillák természetesen idővel visszanőnek, de ehhez több hétre, akár hónapokra is szükség lehet. Vagyis ha valaki igazán férfias tekintetre vágyik, talán érdemesebb más módszert keresnie – a szempillákat ugyanis jobb ott hagyni, ahol vannak.

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