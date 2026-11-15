Kutyasétáltatás télen: van egy hőmérsékleti határ, ami alatt nem szabad kivinni a kedvenceket

A kutyatartóknak a téli hónapokban fokozottan kell figyelniük kedvenceikre, a tartós hideg ugyanis komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár sok gazdi mínuszokban is ragaszkodik a megszokott sétákhoz, fontos tudni, hogy a kutyák hidegtűrő képessége fajtánként és egyedenként is nagyon eltérő lehet.

Kutyasétáltatás télen: minden kutya másképp bírja a hideget

Forrás: 123rf

Hány fok alatt veszélyes a kutyasétáltatás?

Ahogy az emberek, úgy a kutyák sem egyformán tűrik el a hideget. Egyes fajták kifejezetten jól bírják a fagyos időjárást, mások viszont az enyhébb téli időben is fázhatnak. A vékony szőrzetű, hidegre érzékeny kutyáknak akár már a +5 fok körüli hőmérsékleten is kellemetlen lehet a szabadban tartózkodás. Ezeknek az állatoknak kutyakabátra vagy meleg takaróra van szükségük.

A kisebb testű kutyák, a kölykök, az idősebb állatok és a karcsú testalkatú fajták számára már 0 fok körül is megterhelő lehet a séta. Ha a hőmérséklet fagypontig csökken, az ilyen kutyáknál érdemes kihagyni a sétát.

Mínusz 4 foknál vagy annál hidegebb időben egyáltalán nem tanácsos kutyát sétáltatni, egyik fajtát sem, mert baj is lehet belőle.

Ezek a jelek mutatják, hogy fázik a kutyád

Ha a kutya túl sok időt tölt a hidegben, kihűlés, fagyási sérülések jelentkezhetnek, valamint a mancsok, a talppárnák és az orr bőre kirepedezhet.

Érdemes figyelni az állat viselkedését, mert több jel is arra utalhat, hogy már nem bírja a hideget:

reszketni kezd;

nyüszít vagy nyugtalan;

megtorpan, és nem akar továbbmenni;

felváltva, gyorsan emelgeti a mancsait;

meleg helyet keres;

zavartnak, tájékozatlannak tűnik.

Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, mielőbb vigyük be a kutyát a melegbe. Amennyiben felmerül a kihűlés gyanúja, azonnal forduljunk állatorvoshoz.

Így óvhatod meg a kutyádat a téli hidegtől

A hidegre érzékeny kutyáknál sokat segíthet egy megfelelő méretű, meleg kutyakabát, különösen akkor, ha az állat vékony testalkatú vagy rövid szőrű. A séták hosszát is érdemes az időjáráshoz igazítani. A mozgás segít a testhőmérséklet fenntartásában, ezért mozgassuk őket, játszunk velük, hogy sokat fussanak.