Tényleg veszélyes a menopauza? Egy idegtudós rájött, mi kell ahhoz, hogy sokáig ép maradjon a női agy

A menopauza nemcsak a testet, hanem az agyat is érinti: a legújabb kutatások szerint a nők ebben az időszakban veszíthetnek az agy szürkeállományából. Barbara Sahakian, a Cambridge Egyetem pszichiátriai tanszékének professzora szerint ez részben magyarázhatja, miért fordul elő a demencia közel kétszer olyan gyakran nők körében, mint férfiaknál.

A menopauza alatt is fontos a sportolás.

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A menopauza a női agyat is érinti, nem csak a testet.

A szürkeállomány jelentős része csökkenhet ebben az időszakban.

Ez részben magyarázhatja a nőknél gyakoribb demenciát.

Barbara Sahakian neurológus négy hatékony szokást ajánl.

Íme, melyek ezek!

Így veszítenek a nők az agyakapacitásukból a menopauza alatt

A Cambridge-i Egyetem friss kutatása szerint a női agy a menopauza idején veszít a szürkeállományából – ezért fordulhat elő a hölgyeknél gyakrabban a demencia is. Barbara Sahakian idegtudós négy egyszerű, de hatékony szokást követ, amelyek szerinte segíthetnek megőrizni az agy egészségét. Íme ez a négy egyszerű szokás, amit te is bármikor elkezdhetsz a menopauza kezelésének érdekében!

Rendszeres testmozgás

Az idegtudós szerint a napi hosszú séták segítenek az agyat épen tartani a menopauza alatt is. Érdemes tudatosan figyelni a környezetre: fák, virágok és az épületek részletei segítenek, hogy a gondolataid a jelenre összpontosítsanak, és ne aggódj a múlt vagy a jövő miatt. A séta nemcsak a fizikai állapotot javítja, hanem a hangulatot is emeli. Rendszeres mozgással a kognitív képességek is erősödnek. Bármi, ami mozgással jár, jobb, mintha egész nap ülve maradnánk.

Szellemi kihívások keresése

Az agyat folyamatosan érdemes új ingerekkel stimulálni. Új ismeretek elsajátítása, olvasás, kézműves-foglalkozásokon való részvétel vagy kulturális programok, például színházlátogatás mind-mind aktivizálják a hippokampuszt, az agy azon részét, amelyet az Alzheimer-kór elsőként érinthet. Ezek a tevékenységek késleltethetik a kognitív hanyatlást.

Megfelelő, rendszeres alvás

A hét-nyolc órás éjszakai pihenés kiemelten fontos az agy egészségéhez és a mentális jóléthez. Alvás közben az agy eltávolítja a toxikus anyagokat, amelyek felhalmozódtak a nap során. Emellett az alvás segíti a nappal tanult információk és készségek hosszú távú memóriában való rögzítését. A kiegyensúlyozott alvás támogatja a hangulatot és a kognitív teljesítményt is. A kulcs a rendszeresség!