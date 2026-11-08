Tényleg veszélyes a menopauza? Egy idegtudós rájött, mi kell ahhoz, hogy sokáig ép maradjon a női agy

A menopauza nemcsak a testet, hanem az agyat is érinti: a legújabb kutatások szerint a nők ebben az időszakban veszíthetnek az agy szürkeállományából. Barbara Sahakian, a Cambridge Egyetem pszichiátriai tanszékének professzora szerint ez részben magyarázhatja, miért fordul elő a demencia közel kétszer olyan gyakran nők körében, mint férfiaknál.
- A menopauza a női agyat is érinti, nem csak a testet.
- A szürkeállomány jelentős része csökkenhet ebben az időszakban.
- Ez részben magyarázhatja a nőknél gyakoribb demenciát.
- Barbara Sahakian neurológus négy hatékony szokást ajánl.
- Íme, melyek ezek!
Így veszítenek a nők az agyakapacitásukból a menopauza alatt
A Cambridge-i Egyetem friss kutatása szerint a női agy a menopauza idején veszít a szürkeállományából – ezért fordulhat elő a hölgyeknél gyakrabban a demencia is. Barbara Sahakian idegtudós négy egyszerű, de hatékony szokást követ, amelyek szerinte segíthetnek megőrizni az agy egészségét. Íme ez a négy egyszerű szokás, amit te is bármikor elkezdhetsz a menopauza kezelésének érdekében!
Rendszeres testmozgás
Az idegtudós szerint a napi hosszú séták segítenek az agyat épen tartani a menopauza alatt is. Érdemes tudatosan figyelni a környezetre: fák, virágok és az épületek részletei segítenek, hogy a gondolataid a jelenre összpontosítsanak, és ne aggódj a múlt vagy a jövő miatt. A séta nemcsak a fizikai állapotot javítja, hanem a hangulatot is emeli. Rendszeres mozgással a kognitív képességek is erősödnek. Bármi, ami mozgással jár, jobb, mintha egész nap ülve maradnánk.
Szellemi kihívások keresése
Az agyat folyamatosan érdemes új ingerekkel stimulálni. Új ismeretek elsajátítása, olvasás, kézműves-foglalkozásokon való részvétel vagy kulturális programok, például színházlátogatás mind-mind aktivizálják a hippokampuszt, az agy azon részét, amelyet az Alzheimer-kór elsőként érinthet. Ezek a tevékenységek késleltethetik a kognitív hanyatlást.
Megfelelő, rendszeres alvás
A hét-nyolc órás éjszakai pihenés kiemelten fontos az agy egészségéhez és a mentális jóléthez. Alvás közben az agy eltávolítja a toxikus anyagokat, amelyek felhalmozódtak a nap során. Emellett az alvás segíti a nappal tanult információk és készségek hosszú távú memóriában való rögzítését. A kiegyensúlyozott alvás támogatja a hangulatot és a kognitív teljesítményt is. A kulcs a rendszeresség!
„Nagyon fontosnak tartom az alvást, igyekszem mindig hét-nyolc órát aludni éjszakánként – bár ez sajnos nem mindig lehetséges” – mondja Barbara Sahakian idegtudós.
Társas kapcsolatok ápolása
A társas elszigeteltség is növeli a demencia kockázatát, ezért fontos a családdal és barátokkal való kapcsolattartás, az otthonról való kimozdulások. Rendszeres közösségi programok, színház- vagy koncertlátogatások nemcsak szórakoztatók, hanem fejlesztik a nyelvi és szociális készségeket is. Az aktív társas élet pedig segít fenntartani a mentális frissességet és javítja a hangulatot. A másokkal való interakciók révén az agy „edzésben” marad a változókor alatt is. Még ha valaki néha élvezi is az egyedüllétet, a rendszeres társas tevékenység hosszú távon elengedhetetlen.
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