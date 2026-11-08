Ne szedd le a mandarinról a fehér szálakat: jót teszel magaddal, ha megeszed

A mandarin az őszi-téli időszak egyik legkedveltebb gyümölcse. A Mikulás-csomagokból sem hiányozhat, és sokan napközben, a munkahelyükön vagy otthon, tévézés közben is szívesen fogyasztják. A legtöbben azonban nemcsak a héját távolítják el, hanem a gerezdekre tapadó fehér szálakat is. Pedig ezeket nem kell leszedni, meg lehet enni.

A mandarinon található fehér szálakat kár kidobni

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Ezért hasznosak a mandarin fehér szálai

A mandarin héja és gyümölcshúsa között található fehér, szivacsos réteget albedónak nevezik. Ehhez tartoznak azok a vékony szálak is, amelyek hámozás után a gerezdeken maradnak. Az albedo többek között flavonoidokat tartalmaz, amelyek antioxidáns tulajdonságaik miatt keltetteék fel a kutatók érdeklődését. Emellett C-vitamin is található benne, nemcsak a mandarin lédús húsa tartalmaz hasznos tápanyagokat.

A fehér szálak másik előnye, hogy élelmi rostokban is rendkívül gazdagok. A rostban gazdag élelmiszerek segítik az emésztést, fogyasztásuk ráadásul hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszabb ideig érezzük jóllakottnak magunkat.

A mandarin héjával már érdemes óvatosabbnak lenni

A fehér szálakkal ellentétben a mandarin külső héjával már óvatosabban kell bánni. Ha süteményhez, teához vagy más ételek ízesítéséhez szeretnénk használni, válasszunk biogyümölcsöt, vagy olyat, amelynek héja a jelölés szerint fogyasztásra alkalmas. A hagyományos termesztésből származó citrusfélék héját növényvédő szerekkel vagy tartósítószerekkel kezelhetik.

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