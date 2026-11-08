Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 8., vasárnap Zsombor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
gyümölcs

Ne szedd le a mandarinról a fehér szálakat: jót teszel magaddal, ha megeszed

gyümölcs mandarin egészség
Horváth Angéla
2026.11.08.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Te is gondosan eltávolítod a mandaringerezdekről a fehér szálakat? Pedig ezek a sokak által feleslegesnek tartott részek értékes tápanyagokat tartalmaznak.

A mandarin az őszi-téli időszak egyik legkedveltebb gyümölcse. A Mikulás-csomagokból sem hiányozhat, és sokan napközben, a munkahelyükön vagy otthon, tévézés közben is szívesen fogyasztják. A legtöbben azonban nemcsak a héját távolítják el, hanem a gerezdekre tapadó fehér szálakat is. Pedig ezeket nem kell leszedni, meg lehet enni.

A mandarinon található fehér szálakat kár kidobni
A mandarinon található fehér szálakat kár kidobni
Forrás: 123rf

Ezért hasznosak a mandarin fehér szálai

A mandarin héja és gyümölcshúsa között található fehér, szivacsos réteget albedónak nevezik. Ehhez tartoznak azok a vékony szálak is, amelyek hámozás után a gerezdeken maradnak. Az albedo többek között flavonoidokat tartalmaz, amelyek antioxidáns tulajdonságaik miatt keltetteék fel a kutatók érdeklődését. Emellett C-vitamin is található benne, nemcsak a mandarin lédús húsa tartalmaz hasznos tápanyagokat.

A fehér szálak másik előnye, hogy élelmi rostokban is rendkívül gazdagok. A rostban gazdag élelmiszerek segítik az emésztést, fogyasztásuk ráadásul hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszabb ideig érezzük jóllakottnak magunkat.

A mandarin héjával már érdemes óvatosabbnak lenni

A fehér szálakkal ellentétben a mandarin külső héjával már óvatosabban kell bánni. Ha süteményhez, teához vagy más ételek ízesítéséhez szeretnénk használni, válasszunk biogyümölcsöt, vagy olyat, amelynek héja a jelölés szerint fogyasztásra alkalmas. A hagyományos termesztésből származó citrusfélék héját növényvédő szerekkel vagy tartósítószerekkel kezelhetik. 

Ezeket olvastad már? 

Csak egyetlen extra hozzávaló, és sokkal finomabb lesz a brownie – ezt a receptet imádni fogod

Egy egy extra kiegészítővel nemcsak ropogósabbá varázsolhatod a brownie-t, de a csokoládé ízét is remekül kiemelheted vele.

Zseniális konyhai trükk: ezért érdemes sóval felaprítani a fokhagymát

A fokhagyma aprítása nem egyszerű feladat: könnyen ráragad a késre, a vágódeszkára és az ujjainkra is. Egy apró trükkel azonban ez a dolog könnyen kezelhető.

Ezért tesznek sokan alufóliát a fagyasztóba: meglepő háztartási trükk terjed

Egy egyszerű konyhai eszközzel állítólag megkönnyíthetjük a fagyasztó tisztítását. Az interneten terjedő alufóliás trükk azonban nem egészen úgy működik, ahogyan sokan gondolják.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu