Hatszor került kórházba a Harry Potter sztárjának öthetes kisfia: Bonnie Wright aggódik a babájáért

Bonnie Wright, a Harry Potter-filmek Ginny Weasley-je pénteken az Instagramon számolt be arról, hogy öthetes kisfia, Aster már hatszor járt kórházban. A 35 éves színésznő és 42 éves férje, Andrew Lococo már a baba születése előtt tudták, hogy gyermeküknek egészségügyi problémája van, és kezelése lesz szüksége.

Bonnie Wright kisfia kezelésre szorul

Forrás: AFP

Bonnie Wright kisfia már hatszor szorult kórházi ellátásra

A színésznő a közösségi oldalán osztotta meg, milyen nehéz heteken vannak túl.

„A mi édes kis Asterünk öt hete során már hatszor volt kórházban. Egy olyan betegség miatt kezelik, amelyről már a születése előtt tudtuk” – írta.

Bonnie nem árulta el, pontosan milyen kórral küzd a kisfia, de megnyugtatta követőit, hogy Aster jól viseli a kezeléseket.

„Olyan erős és nyugodt kisbaba. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen támogató családunk és barátaink vannak. Elviszik Eliót az óvodába, főznek nekünk, érdeklődnek, hogy vagyunk. Tényleg létezik az a bizonyos segítő közösség. Írjatok a barátaitoknak, hívjátok fel őket!” – fogalmazott.

A bejegyzés alatt rengetegen kívántak mielőbbi gyógyulást a kisfiúnak, és támogatásukról biztosították a családot.

Különleges nevet kapott a Harry Potter sztárjának második gyermeke

Bonnie Wright szeptember 28-án, otthon hozta világra második kisfiát, akinek az Aster Sky Wright Lococo nevet adták. A színésznő csak három héttel később mutatta meg a babát. Aster nevét egy csillag alakú virág, az őszirózsa ihlette. A házaspár első gyermeke, a hároméves Elio Ocean Wright Lococo szintén természetre utaló nevet kapott.

Elio nagy szeretettel fogadta az öccsét. „A mi kis csillagunkat elhalmozza szeretetével a bátyja, Elio. Köszönöm az univerzumnak az én imádott fiaimat!”

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