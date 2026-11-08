Katalin hercegné különleges kitűzői szörnyű tragédiára utalnak: őket vesztette el a Middleton család

November 8-án Londonban, a Cenotaph háborús emlékműnél gyűlt össze a brit királyi család, hogy megemlékezzenek a háborúkban elesett katonákról. Az emlékezés vasárnapján (Remembrance Sunday) minden évben az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség háborús áldozatai előtt tisztelegnek. A megemlékezést hagyományosan november második hétvégéjén tartják.

Kamilla királyné és Katalin hercegné a brit külügyminisztérium épületének erkélyén

Forrás: POOL

Katalin hercegné Kamilla királyné mellett foglalt helyet

A 44 éves Katalin hercegné a 79 éves Kamilla királyné társaságában, a brit külügyminisztérium épületének erkélyéről követte a szertartást. Férjeik, Vilmos herceg és III. Károly király eközben a királyi család többi tagjával együtt koszorút helyeztek el a háborús emlékműnél. A megemlékezés részeként helyi idő szerint délelőtt 11 órakor kétperces csenddel tisztelegtek az elesettek előtt.

Katalin hercegné 2011-es házasságkötése óta egyetlen alkalommal sem hiányzott erről az eseményről. Még 2024-ben is részt vett rajta, noha daganatos betegsége és kezelése miatt abban az évben hosszú hónapokra visszavonult a nyilvánosságtól.

Különleges jelentése van Katalin hercegné kitűzőjének

A királyi család tagjai a hagyományoknak megfelelően sötét ruhában jelentek meg, és a piros pipacsot ábrázoló kitűzőt is viselték. Nagy-Britanniában és a Nemzetközösség országaiban 1921 óta a piros pipacs a háborúkban elesett katonákra való emlékezés jelképe. A királyi család tagjai mindig ezt viselik a novemberi megemlékezésen. Katalin hercegné gyakran három pipacsot tűz a ruhájára. Úgy tartják, ezzel dédnagymamája, Olive Middleton három fiútestvére előtt tiszteleg, akik az első világháborúban harcoltak és vesztették életüket - írja a People magazin.

A pipacs jelképe John McCrae első világháborús költeményéhez, az In Flanders Fields (Flandria mezején) című vershez kapcsolódik. A mű kezdő sorai a katonák sírjai között nyíló pipacsokat és a felettük éneklő pacsirtákat idézik meg, amelyek hangját szinte elnyomja az ágyúdörgés.

Nagy-Britanniában a Royal British Legion veteránokat támogató szervezet árusítja a pipacsos kitűzőket, a bevételt pedig a volt katonák megsegítésére fordítják.