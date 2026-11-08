Operation 66: ez a 6 szokás segíthet, hogy egészségesebb és fittebb legyél

Igyunk elegendő vizet, táplálkozzunk egészségesen, mozogjunk rendszeresen, és töltsünk kevesebb időt a telefonunkkal. A legtöbben pontosan tudjuk, mit kellene tennünk az egészségünkért, a jó szokások beépítése a mindennapjainkba azonban már sokkal nehezebb. Az Operation 66 nevű, közösségi médiában terjedő kihívás éppen ebben segíthet. De vajon mennyire tarthatók be ezek a szabályok?

Operation 66: 66 nap kell, hogy beépüljön egy egészséges szokás a mindennapjainkba

Forrás: 123rf

Mi az az Operation 66?

A kihívást Angelina Nicolle tartalomkészítő dolgozta ki, aki Instagramon és TikTokon oszt meg egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat. A módszer alapját az a kutatás eredményei adják, amely szerint egy új szokás automatikussá válásához átlagosan 66 napra lehet szükség. Ez azonban emberenként és tevékenységenként eltérő lehet. A cél mindenesetre az, hogy a kihívás végére hat egészséges szokás a mindennapjaink természetes részévé váljon.

Az Operation 66 hat szabálya

1. Ébredés után igyál meg fél liter vizet.

2. A nap első és utolsó órájában kerüld a közösségi médiát és a képernyőhasználatot.

3. Mozogj naponta 60 percet. Bármilyen mozgásforma megfelel, amit szívesen végzel, akár a séta is.

4. Fordíts mindennap egy órát egy személyes célodra vagy hobbidra, amely nem kapcsolódik a munkádhoz vagy a tanulmányaidhoz.

5. Végezz naponta 10 percig nyújtógyakorlatokat.

6. Kövesd a 90/10-es táplálkozási szabályt: étrended 90 százalékát teljes értékű, feldolgozatlan élelmiszerek alkossák, a fennmaradó 10 százalékba pedig beleférhetnek a kedvenceid, akár az alkohol is.

Valóban betartható ez a hat szabály?

Első pillantásra egyik elvárás sem tűnik különösebben nehéznek. Fél liter víz elfogyasztása reggelente nem nagy kihívás, bárki tudja teljesíteni, és könnyen hozzá is lehet szokni. A napi egy óra mozgás és a hobbira szánt további 60 perc azonban már komoly időráfordítást igényel. Ez összesen két óra, amit munka, gyereknevelés és háztartási feladatok mellett sokan nehezen tudnak szabaddát tenni.

Nem mindenki tud naponta egy órát edzésre szánni

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A kihívás éppen ezért a rugalmas, és ez az egyik legjobb dolog benne. Nem kötelező minden nap ugyanazt az edzésformát választani, az étkezési szokásokat pedig az egyéni igényekhez lehet igazítani. A személyes cél is bármi lehet, ami örömet okoz vagy fontos számunkra.