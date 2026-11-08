Heti szerelmi horoszkóp 2026. november 9-15.: az Ikrek lezárja a múltat, a Rákra új szerelem vár

A heti szerelmi horoszkóp szerint a következő napokban az újhold és a bolygók mozgása is hatással lehet a párkapcsolatokra. A múlt sérelmei végre háttérbe szorulhatnak, és az egyedülállók előtt is új lehetőségek nyílhatnak meg. Lesznek, akiknek a féltékenységgel kell megküzdeniük, mások számára pedig egy váratlan felismerés hozhat izgalmakat. Nézd meg, mit ígérnek neked a csillagok!

Heti szerelmi horoszkóp: valaki új esélyt kap a boldogságra, másnak egy régóta halogatott döntést kell meghoznia

Forrás: Moment RF

Heti szerelmi horoszkóp 2026. november 9-15.

KOS:

Mindaz, amit el tudsz és/vagy elmersz engedni hétfőn, keddtől a tied lehet. Döbbenetes, hogy milyen gyorsan visszakapod azt a törődést és figyelmet, amit adsz. Ez akkor is nagyszerű visszaigazolás, ha van párod, és akkor is, ha nincs.

BIKA:

Újholddal indul a heted, ami újításra jó. A szerelmi életedet fel kellene frissítened új ötletekkel. Ne várj karácsonyig! Már most ötletelj! Ha tanácstalan vagy, akkor engedd, hogy a másik álljon elő valamivel! Akár párkapcsolatban élsz, akár nem, biztos lehetsz benne, hogy bombázni fognak az „ajánlatokkal”.

IKREK:

Ha nem kapkodsz, akkor nagyobb eséllyel tudod higgadtan fogadni a provokációkat. A párod is teszteli a béketűrésedet a hét során. Pénteken bolygód, a Merkúr, szombaton a Vénusz indul el előre. Ezek jó esélyt szimbolizálnak: véget vethetsz a múlton való rágódásnak. Nem csak te, de a másik is…

RÁK:

A karácsony közeledtével egyre intenzívebben foglalkoztat, hogyan töltöd az ünnepeket. Ha szingli vagy, most sok ismerkedési lehetőséget jeleznek az égi folyamatok. Ráadásul péntektől 2 bolygó elindul előre, ami új távlatokat nyit meg előtted…

OROSZLÁN:

Felvillanyoznak tüzes jegyekben járó bolygók szerint olyan emberek, akik értenek, és értékelnek. Ez kedden, szerdán és csütörtökön bearanyozza a napjaidat. Olyan érzésed lesz, mintha kisütött volna a Nap. Ha van párod, akkor ő egyszerre örül a lelkesedésednek, és egyszerre féltékennyé válhat. Fél, hogy másnak is tetszhetsz. Nyugtasd meg!

SZŰZ:

Vedd körbe magadat olyan emberekkel, akik derűsek, sőt derűlátóak! Szerencsés vagy, ha a párod ilyen beállítottságú. Adj hangot annak, hogy milyen hálás vagy neki ezért (is)! Az égen mindenféle hatású konstellációk lesznek. A bolygók vonulnak, és alig hagynak időt arra, hogy feldolgozd azt, ami történik. Ha nincs párod, akkor némítsd le a folyton aggódó, panaszkodó hangokat!

MÉRLEG:

Nem a bolygók, és nem az emberek borzolják az idegeidet, hanem a túlérzékeny reakcióid. Miért törődsz olyan dolgokkal, amelyekre nincs hatásod? Lesz valaki, aki látja, hogy milyen törékeny vagy. Szeretne segíteni. De csak akkor teheti, ha megkéred. Ha ő a párod, akkor könnyebb a dolgod. De ha nincs párod, akkor itt az ideje, hogy valakit közelebb engedj magadhoz.

SKORPIÓ:

A hétfői újhold a Skorpióban lesz, ami a megújulás leküzdhetetlen vágyát hozza neked. Ne engedd, hogy bárki lebeszéljen, ha változtatni akarsz a frizurádon, vagy az étkezési szokásaidon, vagy a párkapcsolati stratégiádon! Akár van párod, akár nincs, jogod van újítani. Ezek után meglepő, hogy azok is elismeréssel fogadnak, akik eleinte fanyalogtak.

NYILAS:

Tüzes jegyekben járó bolygók: Neptunusz, Szaturnusz, Mars, Jupiter nem csak a hét közepén adnak okot az optimizmusra. Szerencsés vagy, mert a másik stressze nem ragad át rád. Ez mindenkinek jó. Akár van párod, akár nincs, jó hatással leszel a másikra. De ne vigyorogj túl sokat, mert azt hiheti, hogy kineveted! Inkább kérdezd meg, hogy segíthetsz-e!

BAK:

Ezen a héten kivételesen neked van szükséged egy józan ember józan véleményére. Az égi folyamatok hullámvasútszerű szélsőségekre hajlamosítanak, ami alapvetően nem jellemző rád. Nézz körül, és vedd észre, hogy ki az, aki segíteni akar! Őt komolyan kellene venned. Akkor is, ha eddig nem láttál közös pontokat, egyező stílust, hasonló érdeklődési kört!

VÍZÖNTŐ:

Összezavarhat, hogy hol a múlt, hol a jövő foglalkoztat. Magadra kell szólnod, hogy a jelenben maradj. Körülötted az emberek hasonló cipőben járnak. Ha van párod, akkor vele beszélgessetek, és vonjatok le tanulságokat! Ha nincs párod, akkor olyan emberrel kommunikálj, akivel lehetsz őszinte!

HALAK:

A hétfői újhold kimondottan jó hatással van rád. A szürke, sötét, nyirkos november ellenére a te hangulatod meglepően jó. Ne csodálkozz, ha ezzel egyedül vagy! Akár van párod, akár nincs, szerencsés az, aki a közeledben lehet, mert átragadhat rá egy kicsi ebből. A hétvégi kedvezőbb konstellációk kedvesebb embereket sodornak melléd…