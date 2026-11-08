Heti pénz- és karrierhoroszkóp 2026. november 9–15.: a Rák több pénzhez juthat, a Skorpió új életet kezdhet

A heti pénz- és karrierhoroszkóp szerint az újhold, valamint a Merkúr és a Vénusz irányváltása is kedvezhet az újrakezdésnek. Most érdemes nyitott szemmel járni, mert egy váratlan ajánlat vagy egy kolléga tanácsa is sokat jelenthet. Lesz, aki több pénzt kereshet, másnak a munkahelyi konfliktusok okoznak fejtörést, de olyan is akad, aki végre összeszedi a bátorságát a változtatáshoz. Nézd meg, mit ígérnek neked a csillagok!

Heti pénz- és karrierhoroszkóp: neked mit üzennek a csillagok?

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Heti pénz- és karrierhoroszkóp 2026. november 9–15.

KOS:

Barátságos és barátságtalan fényszögek ellentmondásos hatásokat ígérnek a munkahelyen. Lesznek barátságos és barátságtalan emberek. Saját érdekedben az előbbiek társaságát keresd! Nagyszerű hír, hogy kedden, szerdán és csütörtökön elemedben leszel. Ekkor leperegnek rólad a kellemetlen megjegyzések. Hétvégén 2 bolygó is elindul előre, ami a jövő tervezésére jó.

BIKA:

Nincs esélyed bebetonozni a vágyaidat, és nem ragaszkodhatsz a múlthoz. A hétfői újhold új helyzetet jelez. Ráadásul szombaton bolygód, a Vénusz befejezi a hátrálást, és elindul előre. Mindkettő egyfajta noszogatást jelent: ne hátra, hanem előre nézz!

IKREK:

Téged nem könnyű meglepni. Ezen a héten több embernek sikerülni fog. A hétfői újhold, a keddi Hold – Uránusz szembenállás, és a péntek-szombati irányváltás erről szól. Készülj fel új szituációkra, és ne reagálj azonnal! Engedd, hogy a másik beszéljen, fejtse ki hosszabban a véleményét! Ezzel te időt nyersz, és bölcsebben tudsz válaszolni.

RÁK:

A hét során adódhat olyan lehetőség, amely több bevételt ígér neked. A vállalkozó szellemeden és a bátorságodon múlik, hogy belevágsz-e. Semmi sem kötelező. Figyeld, hogy a hét közepén a tűz dominancia fellelkesít-e téged! Ha igen, akkor igent mondhatsz.

OROSZLÁN:

Sosem viselted jól, ha lassú, bizonytalan emberek visszahúznak. Sajnos nem csak a hétfői újhold jelez kihívást ebből a szempontból. Szerencsére kedden, szerdán és csütörtökön olyan motivált leszel, hogy senki és semmi sem jelenthet akadályt a számodra. Csak arra kell ügyelned, hogy ne gázolj át azokon, akik még tétováznak!

SZŰZ:

Az égi folyamatok szerint valakinek a lelkesedése jó eséllyel átragad rád. Meg fogsz lepődni magadon, hogy honnan jön ez a szokatlan merészség és optimizmus. Hiszen a világ tele van rémisztő hírekkel. Aggódnod kellene, de mégsem teszed. Most megtapasztalhatod, hogy mennyi erőt ad a belső meggyőződés és bizakodás.

MÉRLEG:

A hétfői újhold elgondolkodtat: vajon milyen módon juthatnál extra bevételhez? Gyorsan kaphatsz választ, ha nyitott vagy az új lehetőségekre. Egy próbát megér. Nem muszáj azonnal elköteleződnöd, de ha ki se próbálod, nem fog kiderülni, hogy neked való-e.

SKORPIÓ:

Egy Skorpió újholddal kezdődik a heted, ami ragyogó lehetőség arra, hogy nyiss az újra. Tőled függ, hogy milyen téren és mennyire vagy bátor. Természetesen lesznek, akik féltenek, és a füledbe súgják, hogy mennyi veszéllyel jár, ha újítasz. Ők nem akarnak rosszat. Csupán a saját félelmeiket vetítik rád. Amint ezt felismered szabaddá válsz.

NYILAS:

Kedden, szerdán és csütörtökön a Nyilasban járó Hold sok-sok biztató fényszöget kap nagy, tüzes jegyekben járó bolygóktól (Neptunusz, Szaturnusz, Mars, Jupiter). Ez fantasztikusan inspirálóan hat rád. Akkor is, ha lesznek fanyalgó hangok is. Gyanús lenne, ha nem lennének.

BAK:

Hol lelkesedsz, hol az ellenérvek listáját bővíted. Ez a hét hullámvasút lesz az égi folyamatok szerint. Ezzel nincs baj, ha nem idegeskedsz olyasmi miatt, amire nincs hatásod. Te egy komoly, józan, gyakorlatias gondolkodású ember vagy. A legbonyolultabb helyzetből pont ezek segítenek ki.

VÍZÖNTŐ:

Múlt és jövő a jelenben randevúzik. A hét során lesznek olyan konstellációk, amelyek régi feladatokra emlékeztetnek, és lesznek olyanok is, amelyek arra ösztönöznek, hogy előre nézz. Utóbbi a hétfői újhold és a péntek-szombati irányváltás. Pénteken a Merkúr, szombaton a Vénusz indul el előre. Ezek nem sürgetnek, csak azt a kérdést teszik fel, hogy merre haladsz, illetve merre akarsz haladni?

HALAK:

Nem könnyű eldönteni, hogy mikor kell sodródnod, és mikor kell határozottan fellépned. Ezen a héten a bolygók segítenek, hogy új erővel nézz szembe a kihívásokkal. Meglepő, hogy november elején mennyi energiád van mindenhez.