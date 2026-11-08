Palvin Barbara félmeztelenül állt kamera elé: merész fotók készültek a magyar modellről

Palvin Barbara lett a NYD JEANS legújabb kampányának arca. A magyar modellről egy kastélyban készültek a fotók, ahol a díszes enteriőr különleges hátteret adott a modern farmerruháknak. A kampány azt is megmutatja, hogy a farmerből nemcsak hétköznapi, hanem kifejezetten elegáns, nőies összeállítások is készülhetnek.

Palvin Barbara ledobta a textilt legújabb kampányában

Forrás: AFP

Palvin Barbara félmeztelenül pózol az új kampányban

A fotósorozatban Barbi többféle ruhadarabot is bemutat. Az egyik képen szakadt farmerben látható, egy másikon farmer miniruhában hever egy díványon. A legmerészebb felvételen felső nélkül, mindössze egy farmernadrágban pózol.

A márka az Instagramon is megosztotta a képet, amelyhez a következő szöveget írta: „Elegancia mozgásban. Magabiztosság minden képkockán. Palvin Barbara testesíti meg a NYD Jeans 2026 vibráló szellemiségét, ahol a kortárs dizájn könnyed kifinomultsággal találkozik.”

Palvin Barbara a szülés utáni visszatérését ért kritikákra is reagált

A 33 éves modell nemrég a Victoria's Secret kifutóján is feltűnt, alig másfél hónappal gyermeke születése után. Szereplése sokakat meglepett, és komoly vitát váltott ki az interneten. Egyes kommentelők szerint ilyen rövid idővel a szülés után inkább otthon kellett volna maradnia a gyermekével. Mások azt kifogásolták, hogy a gyors visszatéréssel elérhetetlen elvárásokat közvetíthet a többi édesanya felé.

Palvin Barbara az E! Newsnak adott interjúban válaszolt a bírálatokra.

„Őszintén, a reakciók fele-fele arányban oszlottak meg. Voltak, akik imádták, hogy visszatértem, mások viszont úgy vélekedtek, hogy inkább otthon kellene pihennem” – mondta.

A modell ugyanakkor világossá tette, hogy saját döntésének tartja, mikor tér vissza a munkájához.

„Mindenkinek más a szülés utáni útja, és ez az enyém” – jelentette ki.

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