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Férjhez ment a Bridgerton sztárja: mesés toszkán esküvőn mondta ki a boldogító igent – fotók

sorozatsztár Bridgerton család esküvő
Horváth Angéla
2026.11.08.
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Sabrina Bartlett a magánéletében is megtalálta a boldogságot. A Bridgerton színésznője most megmutatta élete legszebb napjának pillanatait.

Férjhez ment a 35 éves Sabrina Bartlett, aki a Bridgerton című sorozatban Siena Russo operaénekesnőt, Anthony Bridgerton szeretőjét alakította. A színésznő augusztus 29-én, Toszkánában mondta ki a boldogító igent üzletember párjának, Lachie Stewartnak, akivel három éve vannak együtt.

Sabrina Bartlett, a Bridgerton szereplője férjhez ment
Sabrina Bartlett, a Bridgerton szereplője férjhez ment
Forrás: Instagram

Gyönyörű menyasszony volt a Bridgerton színésznője

Az esküvőt a toszkánai Maremma vidékén található La Pescaia Resortban tartották. Sabrina egy elefántcsontszínű, pánt nélküli menyasszonyi ruhát viselt, amelynek fűzős felsőrészéhez bő szoknya és hosszú uszály tartozott. A vőlegény klasszikus fekete szmokingot választott.

A színésznő korábban az Instagramon jelentette be az eljegyzését is. Egy ausztráliai nyaraláson készült fotót osztott meg, amelyen a gyűrűjét is megmutatta.

Egy fájdalmas szakítás után talált rá a boldogság

Sabrina Bartlett korábban Tom Greaves színésszel élt párkapcsolatban, aki a 2018-as Nyúl Péter című filmben is szerepelt. Három évig voltak együtt, közös lakásuk volt Kelet-Londonban, ám 2021-ben szakítottak. Sabrina ezután visszaköltözött szüleihez, akik Kent tengerparti részén élnek.

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