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2026. okt. 31., szombat Farkas

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Reese Witherspoon kabátja a 2026-os tél egyik nagy divatkedvence lesz: az alacsony nőknek különösen előnyös

tél divat Reese Witherspoon
Horváth Angéla
2026.10.31.
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Reese Witherspoon ismét bebizonyította, hogy a klasszikus ruhadarabokkal nem lehet melléfogni. A színésznő olyan kabátot viselt tavaly év végén New Yorkban, amely idén télen nagyon divatos lesz, ráadásul az alacsonyabb nők számára is tökéletes választás.

Reese Witherspoon öltözködését mindig is a visszafogott elegancia jellemezte. A The Morning Show sztárja rendszeresen választ időtálló ruhadarabokat, nem az aktuális trendek szerint alakítja gardróbját. Ezt az irányt követi az a világosszürke gyapjúkabátot is, amely napokban viselt.

Reese Witherspoon kabátja idén télen is divatos
Reese Witherspoon kabátja idén télen is divatos
Forrás: GC Images/Getty Images

Reese Witherspoon visszahozta a divatba a rövid gyapjúkabátot

A színésznő kabátja a klasszikus tengerészkabáthoz, a cabankabáthoz hasonlít: széles hajtókával, enyhén szögletes szabással, kétsoros gombolással készült, és lapos, fémszínű gombok teszik különlegessé. Reese Witherspoon az elegáns darabhoz szürke szövetnadrágot, hegyes orrú fekete magas sarkú cipőt és fekete kézitáskát viselt. Megjelenését arany fülbevalóval és fekete napszemüveggel egészítette ki, szőke haját pedig szabadon hagyta. Az összeállítás tökéletesen időtálló: a hatvanas években is divatos lett volna, de ma is ugyanolyan jól mutat.

A rövid kabát az idei tél egyik nagy visszatérője

A klasszikus tengerészkabát valójában sosem ment ki teljesen a divatból. Az Olsen ikrek például régóta rajonganak ezért a fazonért. Az elmúlt években azonban a hosszú gyapjúkabátok jóval népszerűbbek voltak, a rövidebb változatok háttérbe szorultak. A kétezres évek divatjának visszatérésével lettek népszerűek megint a rövidebb kabátok, és Reese Witherspoon maga is a kétezres évek egyik meghatározó stílusikonja volt.

Ezért előnyös a rövid kabát az alacsony nőknek

Reese Witherspoon mindössze 156 centiméter magas, pontosan tudja, milyen kabátfazonok állnak jól az alacsonyabb nőknek. A hosszú, túlméretezett modellek elnyomják az alacsonyabb termetet, a rövid kabátok viszont egészen más hatást keltenek. Nem takarják el a lábakat, optikailag nyújtják az alakot, így a viselőjük magasabbnak tűnhet. Reese Witherspoon világosszürke tengerészkabátja tehát kifejezetten előnyös választás is az alacsonyabb termetű nőknek.

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