Ottalvós bulit tartasz? Ezt a 4 durva hibát ne kövesd el, ha vendégségbe hívod a barátaidat

Nem kell hotelszobát varázsolnunk a lakásból, és többfogásos vacsorával sem kell készülni. Sokkal fontosabb, hogy a vendég érezze: számítunk rá, tiszteletben tartjuk a kényelmét, és nem kell feszengenie nálunk. 5 hiba, amit egy vendégségben házigazdaként ne kövess el!

Lássuk, mire kell felkészülnöd, ha ottalvós vendégséget tartasz!

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4 durva hiba, amit ne kövess el, ha nálad van vendégség

Lássuk, mire kell felkészülnöd, akár ma is, ha halloweeni bulit tartasz, és a vendégek nálad alszanak!

A tiszta törölköző és az ágynemű alap

Az egyik legkellemetlenebb hiba, ha a vendégnek magának kell ágyneműt vagy törölközőt keresnie. A szakértők szerint ezeknek előre kikészítve, tisztán és könnyen elérhető helyen kell várniuk az érkezőt. A szappanról, vécépapírról és alapvető fürdőszobai kellékekről is a házigazdának érdemes gondoskodnia. Az sem árt, ha előre kipróbáljuk a vendégágyat vagy a kihúzható kanapét.

Ne ellenőrizzük a vendég minden lépését!

Attól, hogy valaki nálunk alszik, még nem kell minden percet együtt töltenünk. Ha elvonul olvasni, pihenni vagy telefonálni, hagyjuk békén. Az sem túl kedves gesztus, ha folyamatosan a nyomában járunk, és látványosan takarítunk utána: ettől könnyen úgy érezheti, hogy zavar minket a jelenléte.

Az allergiákról is kérdezzünk

Érdemes már érkezés előtt tisztázni, van-e a ételallergiája, asztmája vagy érzékeny-e bizonyos illatokra, tisztítószerekre. Egy kedvesnek szánt vacsora vagy illatosító is kellemetlen meglepetést okozhat, ha nem vesszük figyelembe ezeket a szempontokat.

Érkezéskor és a látogatás alatt is legyünk figyelmesek

A vendéget illik fogadni, segíteni neki elhelyezni a csomagjait, és megmutatni, hol találja a fürdőszobát. Ha nem tudunk otthon lenni az érkezésekor, hagyjunk neki egy rövid üzenetet, némi harapnivalót és néhány hasznos információt.

Ezekre is figyelj! A Wi-Fi-jelszó, a tartalék törölközők vagy a reggeli kávé helye apróságnak tűnik, de sokat számít. Ugyanilyen fontos, hogy előre beszéljük meg a közös programokat és a napirendet. Ne várjuk el, hogy a vendég mindenben a mi szokásainkhoz igazodjon, de az ő igényeit se kelljen találgatnunk. A jó házigazda nem attól lesz emlékezetes, hogy tökéletesen megterített asztallal várja a vendégeit, hanem attól, hogy azok valóban otthon érzik magukat nála.

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