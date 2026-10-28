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Így alakul az ünnepi nyitvatartás mindenszenetkkor: ekkor lesznek zárva a boltok

ünnep nyitvatartás zárva mindenszentek
Life.hu
2026.10.28.
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Ha a hétvégére tervezed a nagy bevásárlást, érdemes előre gondolkodnod, mert mindenszentek miatt változik a boltok nyitva tartása. Lesz olyan nap, amikor hiába indulnál el a megszokott üzletedbe, zárt ajtók fogadnak. Így alakul az ünnepi nyitva tartás a hétvégén.

Idén november 1. vasárnapra esik, így nem lesz hosszú hétvégénk, arra viszont érdemes figyelni, melyik napra időzítjük a bevásárlást. Mutatjuk, hogy alakul az ünnepi nyitva tartás: mikor lesznek nyitva az üzletek, és hol lehet vásárolni akkor is, ha valami az utolsó pillanatban fogy el otthon.
 

ünnepi nyitva tartás

Ünnepi nyitva tartás mindenszentekkor

A legfontosabb dátum november 1., vasárnap: mindenszentek napján a nagyobb élelmiszerüzletek, szupermarketek és a legtöbb bolt zárva tart. Ha tehát hétvégén intéznéd a heti bevásárlást, jobb, ha szombatra időzíted.

  • Október 31-én, szombaton a boltok a megszokott szombati rend szerint fogadják a vásárlókat. 
  • November 1. mindenszentek: a plázák és a legtöbb üzlet, valamint a szupermarketek is zárva tartanak.

Mi van akkor, ha vasárnap fogy el valami otthon?

Akkor sem kell feltétlenül lemondanod a vásárlásról, ha november 1-én jut eszedbe, hogy valami hiányzik a hűtőből vagy a háztartásból. Mindenszentekkor is nyitva tartanak a benzinkutak és a hozzájuk tartozó boltok, egyes éjjel-nappali üzletek, valamint azok a kisebb boltok, ahol a tulajdonos vagy a családtagja dolgozik a pult mögött. Az ügyeletes gyógyszertárak is elérhetők lesznek, az önálló virágboltok, az újságosok és az édességboltok szintén a kivételek közé tartozhatnak, ahogy a vendéglátó- és szórakozóhelyek is.

A virágboltoknál és a temetőknél is más lehet a rend

Mindenszentek és halottak napja környékén sokan keresik fel szeretteik sírját, ezért a temetők hosszabbított nyitva tartással készülnek. A virágboltokban és a temetők közelében működő árusoknál is számíthatunk ünnepi nyitva tartásra.

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