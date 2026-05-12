mikrohullámú sütő felmelegítés tiltott ételmaradék ételmérgezés
Tóth Hédi
2026.05.12.
A mikró kényelmes megoldás, de nem minden étel viseli jól az újramelegítést. A helytelen használat akár ételmérgezést okozhat.

Az ételek újramelegítése sok háztartásban mindennapos rutin, de nem minden fogás reagál jól a mikrózásra. Bizonyos esetekben az ételmérgezés kockázata is megnőhet, ha nem megfelelően kezeljük a maradékokat.

Az ételmérgezés kockázata több ételnél is fennáll, ha helytelenül mikrohullámú sütőben melegítjük fel őket.
  • A rizs újramelegítése Bacillus cereus miatt ételmérgezést okozhat. 
  • Burgonya és csirke nem megfelelő melegítése súlyos fertőzésveszélyt jelent. 
  • Feldolgozott húsok és leveles zöldségek mikrózása egészségügyi kockázat. 

Mikor okozhat ételmérgezést a mikrós újramelegítés?

A mikrohullámú sütő a legtöbb háztartásban gyors mentőöv: pár perc, és kész a vacsora. Mégis vannak olyan ételek, amelyeknél a szakértők szerint nem árt az óvatosság, mert az újramelegítés nem mindig csak az ízről szól, az állag, sőt a biztonság is kérdéses lehet. 
Mutatjuk, hogy melyek azok az ételek, amiket valójában sosem lenne szabad mikróban újramelegíteni, mert akár ételmérgezést is okozhat. 

Rizs – mikrózása ételmérgezéshez vezethet

A rizs mikrózása ételmérgezéshez vezethet, ez a leginkább veszélyes étel. A rizzsel kapcsolatos probléma a Bacillus cereus nevű, rendkívül ellenálló baktérium gyakori jelenléte. A hő elpusztítja ezt a baktériumot, de mérgező – és meglepően hőálló – spórákkal rendelkezik. Számos tanulmány megerősíti, hogy amint a rizs kikerül a mikrohullámú sütőből, és szobahőmérsékleten hagyjuk, a benne lévő spórák elszaporodhatnak, és ételmérgezést okozhatnak, ha megesszük. Vízfürdő, gőzfürdő, wok, vagy serpenyő használata megbízhatóbb felmelegítési módszer lehet a rizs esetében. 

Burgonya – a főtt krumpli felmelegítése lehet végzetes

A veszély akkor áll fenn, ha a főtt burgonyát próbáljuk újra felmelegíteni. Az alumíniumfóliában főzött burgonya megvédi a C. botulinum baktériumot a hő hatásától, ami azt jelenti, hogy ha a burgonya túl sokáig marad szobahőmérsékleten, akkor is elszaporodhat benne. Ha pedig a mikrohullámú sütőben melegítjük meg a fertőzött burgonyát, az sem pusztítja el a baktériumot, így aztán könnyen megbetegíthet minket.

Feldolgozott húsok – nem csak az íz változik

A feldolgozott húsok gyakran tartalmaznak vegyi anyagokat és tartósítószereket, amelyek meghosszabbítják a szavatosságukat. A mikrózás során olyan kémiai változásokon mennek át, melyek károsak az egészségünkre. A feldolgozott húsok mikrózása hozzájárul a koleszterin oxidációs termékeinek kialakulásához, amelyeket összefüggésbe hoztak a szívkoszorúér-betegség kialakulásával.

Csirkehús – a melegítés egyenletessége lenne a kulcs

A legfontosabb, amit a mikrohullámokkal kapcsolatban tudnunk kell, hogy a hőjük nem mindig pusztítja el a baktériumokat, mivel a mikrohullámok nem belülről kifelé, hanem kívülről befelé melegítenek. Így aztán bizonyos baktériumokra hajlamos, újramelegített ételeknél nagyobb a kockázata annak, hogy betegséget okoznak, ha ezek a baktériumsejtek túlélnek. Ezt szem előtt tartva érthető, hogy miért lehet veszélyes mikrohullámú étel a csirke, amely szalmonellával való fertőzöttségnek van kitéve.

Leveles zöldségek – ritkán gondolunk rá, pedig érdemes

Ha a zellert, a kelkáposztát vagy a spenótot szeretnénk újra melegíteni, akkor azt inkább a tűzhelyen vagy a hagyományos sütőben tegyük. A mikrohullámú sütőben a természetben előforduló nitrátok nitrozaminokká alakulhatnak, amelyek tanulmányok szerint rákkeltőek lehetnek.

Anyatej és bébiételek – különösen fontos az egyenletesség

Sok újdonsült anya fagyasztja le és tárolja az anyatejet későbbi felhasználásra, ami nagyszerű egészen addig, amíg nem a mikróban melegítik fel. A mikrohullámú sütő nemcsak az ételeket melegíti fel egyenetlenül, hanem az anyatejes üveget is, ez forró pontokat hoz létre, amelyek súlyosan megégethetik a baba száját és torkát. Ráadásul a műanyag újramelegítése rákkeltő anyagok kibocsájtásával jár.
Ezért javasolják sokan a vízfürdős melegítést: a mikró használata helyett az anyatejet és a tápszert is inkább a tűzhelyen melegítsük fel!

