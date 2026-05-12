Az ételek újramelegítése sok háztartásban mindennapos rutin, de nem minden fogás reagál jól a mikrózásra. Bizonyos esetekben az ételmérgezés kockázata is megnőhet, ha nem megfelelően kezeljük a maradékokat.

A rizs újramelegítése Bacillus cereus miatt ételmérgezést okozhat.

Burgonya és csirke nem megfelelő melegítése súlyos fertőzésveszélyt jelent.

Feldolgozott húsok és leveles zöldségek mikrózása egészségügyi kockázat.

Mikor okozhat ételmérgezést a mikrós újramelegítés?

A mikrohullámú sütő a legtöbb háztartásban gyors mentőöv: pár perc, és kész a vacsora. Mégis vannak olyan ételek, amelyeknél a szakértők szerint nem árt az óvatosság, mert az újramelegítés nem mindig csak az ízről szól, az állag, sőt a biztonság is kérdéses lehet.

Mutatjuk, hogy melyek azok az ételek, amiket valójában sosem lenne szabad mikróban újramelegíteni, mert akár ételmérgezést is okozhat.

Rizs – mikrózása ételmérgezéshez vezethet

A rizs mikrózása ételmérgezéshez vezethet, ez a leginkább veszélyes étel. A rizzsel kapcsolatos probléma a Bacillus cereus nevű, rendkívül ellenálló baktérium gyakori jelenléte. A hő elpusztítja ezt a baktériumot, de mérgező – és meglepően hőálló – spórákkal rendelkezik. Számos tanulmány megerősíti, hogy amint a rizs kikerül a mikrohullámú sütőből, és szobahőmérsékleten hagyjuk, a benne lévő spórák elszaporodhatnak, és ételmérgezést okozhatnak, ha megesszük. Vízfürdő, gőzfürdő, wok, vagy serpenyő használata megbízhatóbb felmelegítési módszer lehet a rizs esetében.

Burgonya – a főtt krumpli felmelegítése lehet végzetes

A veszély akkor áll fenn, ha a főtt burgonyát próbáljuk újra felmelegíteni. Az alumíniumfóliában főzött burgonya megvédi a C. botulinum baktériumot a hő hatásától, ami azt jelenti, hogy ha a burgonya túl sokáig marad szobahőmérsékleten, akkor is elszaporodhat benne. Ha pedig a mikrohullámú sütőben melegítjük meg a fertőzött burgonyát, az sem pusztítja el a baktériumot, így aztán könnyen megbetegíthet minket.

Feldolgozott húsok – nem csak az íz változik

A feldolgozott húsok gyakran tartalmaznak vegyi anyagokat és tartósítószereket, amelyek meghosszabbítják a szavatosságukat. A mikrózás során olyan kémiai változásokon mennek át, melyek károsak az egészségünkre. A feldolgozott húsok mikrózása hozzájárul a koleszterin oxidációs termékeinek kialakulásához, amelyeket összefüggésbe hoztak a szívkoszorúér-betegség kialakulásával.