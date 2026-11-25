Krisztának korábban soha nem volt gondja a menstruációjával, ezért amikor egyik hónapról a másikra sokkal erősebb lett a vérzése, nem gondolt semmi komolyra. Azt hitte, egyszeri változásról van szó, és a következő hónapban minden visszatér a régi kerékvágásba. Ehelyett újra és újra nagyon erős menstruációja volt, közben pedig egyre fáradtabbnak érezte magát.

Kriszta egy tavaszi biciklitúrán már nem tudta tartani a tempót a barátaival, kiderült, vashiánya van. (Illuszráció)

Forrás: 123.rf.com

Egy biciklitúra mutatta meg, hogy nagyobb a baj

Kriszta először a fáradtságot nem kapcsolta össze a megváltozott menstruációval. Bár egyre kevesebb energiája volt, gyakran fájt a feje, sápadtabbnak tűnt, hullani kezdett a haja, a körmei pedig töredeztek, nem gondolta, hogy orvoshoz kellene fordulnia. A változást azzal magyarázta, hogy túl sok minden szakadt rá egyszerre, ezért nincs a régi formájában.

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Aztán tavasszal elment biciklizni a barátaival. Korábban gond nélkül tartotta velük a tempót, most viszont hamar elfáradt, és egyre nehezebben bírta a tekerést. Már az is komoly erőfeszítésébe került, ami korábban teljesen természetes volt számára. Ekkor érezte először igazán, hogy valami tényleg nincs rendben. Elment laborvizsgálatra, és kiderült, hogy vashiánya van.

A hónapokig tartó erős vérzésnek ára lett

Kriszta azért lett vashiányos, mert hónapokon keresztül nagyon erős volt a menstruációja. A vérvesztés miatt fokozatosan kimerültek a vasraktárai, és megjelentek a vashiányhoz társuló panaszok is.

A fáradtság, a fejfájás, a sápadtság, a hajhullás és a töredező körmök mellett nála a fizikai teljesítőképesség romlása volt az a tünet, amelyet már nem tudott egyszerűen a kimerültség számlájára írni.

A laboreredmény után nőgyógyászhoz ment, aki segített rendezni a vérzési problémát. Ez azért volt fontos, mert nemcsak a kialakult vashiányt kellett kezelni, hanem azt is, ami folyamatosan okozta a vérvesztést.

Kriszta három hónapon keresztül vaspótlót szedett. Ahogy telt az idő, fokozatosan visszatért az energiája, és újra jobban bírta a fizikai terhelést.

Ősszel már újra tudta tartani a tempót

Néhány hónappal később újabb biciklitúrára indult a barátaival. Ezúttal már egészen más volt a helyzet: Kriszta ismét tudta tartani a tempót, és nem érezte azt, hogy minden egyes emelkedő külön erőpróba lenne.

Az őszi túra számára azért is volt fontos, mert ekkor látta igazán, mennyit változott tavasz óta. A korábbi rosszullét és kimerültség nem egyszerűen annak volt a jele, hogy nincs jó formában. A háttérben a hónapokig tartó erős menstruáció és az emiatt kialakult vashiány állt.

Kriszta története arra is példa, hogy a perimenopauza nem feltétlenül hőhullámokkal vagy alvászavarral kezdődik. A menstruáció megváltozása is lehet az első feltűnő jelek egyike. Ha a vérzés szokatlanul erőssé vagy tartóssá válik, és közben fáradtság, fejfájás, sápadtság, haj- vagy körömproblémák, illetve a korábbihoz képest rosszabb fizikai terhelhetőség jelentkezik, érdemes orvossal megbeszélni a panaszokat.